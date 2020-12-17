https://ria.ru/20201217/biznes-1589733378.html

Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу

Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу

Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:19

2020-12-17T16:19

2020-12-17T17:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Главное, чтобы здесь ущерба отрасли административными действиями не нанесли, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяя определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия", - отметил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика