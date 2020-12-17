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Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу
Путин заявил, что регулирование цен не должно навредить бизнесу
Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:19
2020-12-17T16:19
2020-12-17T17:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Административное регулирование цен на сельхозпродукцию не должно негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, сказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Главное, чтобы здесь ущерба отрасли административными действиями не нанесли, а работали в рыночном механизме, в том числе своевременно применяя определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия", - отметил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика