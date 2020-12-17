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Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии
Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии
Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:55
2020-12-17T19:34
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии.По мнению Жданова, нынешний размер бюджета украинской армии не позволит провести успешное обновление войск. Сегодня в стране еще используют советскую технику, отметил он, а на приобретение новой в бюджете на следующий год средств нет. При этом то вооружение, которое закупается, не подходит для украинской армии, уверен эксперт. Также Жданов добавил, что денег, выделенных на украинскую армию в 2021 году, хватит лишь на обеспечение жизнедеятельности армии, а не на ее развитие и модернизацию.По словам эксперта, хуже всего дела обстоят в авиации. Украинское правительство должно сделать выбор: остаться на старых советских образцах вооружения и начать закупки у России или перейти на западные образцы.
https://ria.ru/20200125/1563854537.html
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вооруженные силы украины, украина, в мире

Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии

16:55 17.12.2020 (обновлено: 19:34 17.12.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии
Военнослужащие украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии.
По мнению Жданова, нынешний размер бюджета украинской армии не позволит провести успешное обновление войск. Сегодня в стране еще используют советскую технику, отметил он, а на приобретение новой в бюджете на следующий год средств нет.
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При этом то вооружение, которое закупается, не подходит для украинской армии, уверен эксперт.

"Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки "Дана" — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена", — сказал он.

Также Жданов добавил, что денег, выделенных на украинскую армию в 2021 году, хватит лишь на обеспечение жизнедеятельности армии, а не на ее развитие и модернизацию.
По словам эксперта, хуже всего дела обстоят в авиации. Украинское правительство должно сделать выбор: остаться на старых советских образцах вооружения и начать закупки у России или перейти на западные образцы.
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