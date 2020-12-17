Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии
16:55 17.12.2020 (обновлено: 19:34 17.12.2020)
© AP Photo / Sergei GritsВоеннослужащие украинской армии
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии.
По мнению Жданова, нынешний размер бюджета украинской армии не позволит провести успешное обновление войск. Сегодня в стране еще используют советскую технику, отметил он, а на приобретение новой в бюджете на следующий год средств нет.
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При этом то вооружение, которое закупается, не подходит для украинской армии, уверен эксперт.
"Вот сейчас мы покупаем самоходные артиллерийские установки "Дана" — это два шага назад. В той комплектации, в которой мы хотим их купить, — это поворот в старые советские времена", — сказал он.
Также Жданов добавил, что денег, выделенных на украинскую армию в 2021 году, хватит лишь на обеспечение жизнедеятельности армии, а не на ее развитие и модернизацию.
По словам эксперта, хуже всего дела обстоят в авиации. Украинское правительство должно сделать выбор: остаться на старых советских образцах вооружения и начать закупки у России или перейти на западные образцы.
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