https://ria.ru/20201217/armiya-1589745230.html

Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии

Бывший военный рассказал о "патовой ситуации" в украинской армии

Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:55

2020-12-17T16:55

2020-12-17T19:34

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полковник ВСУ запаса Олег Жданов в эфире интернет-телевидения Ukrlife.TV раскритиковал действия правительства по модернизации украинской армии.По мнению Жданова, нынешний размер бюджета украинской армии не позволит провести успешное обновление войск. Сегодня в стране еще используют советскую технику, отметил он, а на приобретение новой в бюджете на следующий год средств нет. При этом то вооружение, которое закупается, не подходит для украинской армии, уверен эксперт. Также Жданов добавил, что денег, выделенных на украинскую армию в 2021 году, хватит лишь на обеспечение жизнедеятельности армии, а не на ее развитие и модернизацию.По словам эксперта, хуже всего дела обстоят в авиации. Украинское правительство должно сделать выбор: остаться на старых советских образцах вооружения и начать закупки у России или перейти на западные образцы.

https://ria.ru/20200125/1563854537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191129/1561754389.html

украина

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вооруженные силы украины, украина, в мире