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Риелторы заявили о массовом "бегстве" приезжих из Петербурга
Риелторы заявили о массовом "бегстве" приезжих из Петербурга
Россияне, приехавшие в Петербург из других регионов, начали массово покидать город из-за ситуации на рынке аренды, заявили местные риелторы в разговоре с... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:42
2020-12-17T14:42
2020-12-17T16:58
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне, приехавшие в Петербург из других регионов, начали массово покидать город из-за ситуации на рынке аренды, заявили местные риелторы в разговоре с порталом "Невские новости"."Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. Мы понимаем, что ситуация не совсем легкая. При этом собственники не хотят понижать стоимость, и получается дисбаланс", — сказал изданию риелтор Михаил Морозан.По его словам, значительную часть уезжающих из города составляют студенты, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, а живущие в регионах родители приняли решение забрать детей домой.Частный риелтор Кирилл Маленко, в свою очередь, отметил, что ситуация на рынке недвижимости изменилась из-за отсутствия туристов."Конкуренция стала больше, предложение стало больше. В районах Мурино и Комендантский проспект, например, много студий, которые были куплены для сдачи, — это целые дома и корпуса. Раньше в этих спальных районах жила молодежь, сейчас там тяжело сдать квартиру", — сказал он.В первую очередь, по его мнению, это связано с попыткой арендодателей сдать на долгий срок квартиры, предназначавшиеся ранее для посуточного проживания. Маленко подчеркнул, что этот фактор повлиял на появление дисбаланса на рынке и, следовательно, привел к сложностям с ценообразованием.
https://realty.ria.ru/20201215/sobytiya-1588806552.html
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коронавирус в россии, россия, аренда, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, квартиры, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Россияне, приехавшие в Петербург
из других регионов, начали массово покидать город из-за ситуации на рынке аренды, заявили местные риелторы в разговоре с порталом "Невские новости"
.
"Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. Мы понимаем, что ситуация не совсем легкая. При этом собственники не хотят понижать стоимость, и получается дисбаланс", — сказал изданию риелтор Михаил Морозан.
По его словам, значительную часть уезжающих из города составляют студенты, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, а живущие в регионах родители приняли решение забрать детей домой.
Частный риелтор Кирилл Маленко, в свою очередь, отметил, что ситуация на рынке недвижимости изменилась из-за отсутствия туристов.
"Конкуренция стала больше, предложение стало больше. В районах Мурино и Комендантский проспект, например, много студий, которые были куплены для сдачи, — это целые дома и корпуса. Раньше в этих спальных районах жила молодежь, сейчас там тяжело сдать квартиру", — сказал он.
В первую очередь, по его мнению, это связано с попыткой арендодателей сдать на долгий срок квартиры, предназначавшиеся ранее для посуточного проживания. Маленко подчеркнул, что этот фактор повлиял на появление дисбаланса на рынке и, следовательно, привел к сложностям с ценообразованием.