https://ria.ru/20201217/arenda-1589701663.html

Риелторы заявили о массовом "бегстве" приезжих из Петербурга

Риелторы заявили о массовом "бегстве" приезжих из Петербурга

Россияне, приехавшие в Петербург из других регионов, начали массово покидать город из-за ситуации на рынке аренды, заявили местные риелторы в разговоре с... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:42

2020-12-17T14:42

2020-12-17T16:58

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россияне, приехавшие в Петербург из других регионов, начали массово покидать город из-за ситуации на рынке аренды, заявили местные риелторы в разговоре с порталом "Невские новости"."Если разобраться, то на рынке аренды сейчас творится какое-то хамство. Одни не хотят уступать, а другие думают, что можно снять за три копейки. Мы понимаем, что ситуация не совсем легкая. При этом собственники не хотят понижать стоимость, и получается дисбаланс", — сказал изданию риелтор Михаил Морозан.По его словам, значительную часть уезжающих из города составляют студенты, которых из-за пандемии коронавируса перевели на дистанционное обучение, а живущие в регионах родители приняли решение забрать детей домой.Частный риелтор Кирилл Маленко, в свою очередь, отметил, что ситуация на рынке недвижимости изменилась из-за отсутствия туристов."Конкуренция стала больше, предложение стало больше. В районах Мурино и Комендантский проспект, например, много студий, которые были куплены для сдачи, — это целые дома и корпуса. Раньше в этих спальных районах жила молодежь, сейчас там тяжело сдать квартиру", — сказал он.В первую очередь, по его мнению, это связано с попыткой арендодателей сдать на долгий срок квартиры, предназначавшиеся ранее для посуточного проживания. Маленко подчеркнул, что этот фактор повлиял на появление дисбаланса на рынке и, следовательно, привел к сложностям с ценообразованием.

https://realty.ria.ru/20201215/sobytiya-1588806552.html

https://realty.ria.ru/20200814/1575766651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, аренда, недвижимость, жилье, новости - недвижимость, квартиры, санкт-петербург, общество