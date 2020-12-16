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В праздники вставай на лыжи — петербуржцев зовут на заповедные территории
В праздники вставай на лыжи — петербуржцев зовут на заповедные территории
Накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса ограничили работу музеев и баров, которыми славится город на Неве... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:00
2020-12-16T10:38
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса ограничили работу музеев и баров, которыми славится город на Неве. Чтобы поиск вариантов альтернативного отдыха для жителей Северной столицы стал проще, городские власти создали путеводитель по экотропам — экологическим маршрутам на заповедных территориях города.Как отметили в пресс-службе администрации Петербурга, в пределах часа езды от центра города расположены древнее, никогда не подвергавшееся осушению болото, дремучий старый еловый лес или живописное морское побережье, где можно увидеть все типы природных комплексов, характерных для Санкт-Петербурга: хвойные и смешанные леса, болота, дюны и песчаные пляжи.Всего в городе насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий. Тропы для посетителей сейчас проложены в трех из них: "Сестрорецкое болото", "Западный Котлин" и "Комаровский берег".Как рассказала РИА Новости директор дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Татьяна Ковалева, зимой, если позволит погода, там можно полюбоваться заснеженным лесом, найти на снегу следы животных — лося, кабана, лисицы, зайцев — и увидеть птиц семейства воробьиных. А в заказнике "Сестрорецкое болото" ближе к весне появляются очень красивые следы тетеревов, которые они оставляют на снегу крыльями."В заказнике "Комаровский берег", кроме природных красот, есть объекты культурного наследия. Например, мы восстановили систему прудов, и даже замерзшие они представляют большой интерес. Также можно пройти по берегу Финского залива и полюбоваться нагромождением льдов", — отметила она.В "Западном Котлине" в хорошую погоду у посетителей есть возможность подняться на смотровую вышку и окинуть взглядом открывающиеся морские просторы. Кроме того, можно осмотреть старый форт "Шанец" и покормить птиц: для них в заказнике развешены кормушки, а на информационных табличках даны рекомендации по кормлению.По словам Ковалевой, на экотропах есть стенды с информацией, которые расскажут, что можно увидеть в заказнике и на что стоит обратить внимание, а сама прогулка может занять 1,5-2 часа. При этом на всех природных территориях действуют особые правила посещения: в границах заказников нельзя перемещаться на транспорте, разводить костры, выгуливать собак без поводка и оставлять мусор.Путеводитель по экологическим маршрутам размещен на сайте дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга www.oopt.spb.ru.Кроме вошедших в него природных зон, Ковалева посоветовала посетить красивый парк "Сергиевка", он же усадьба Лейхтенбергских, где сохранился дворцовый ансамбль с системой прудов, мостами, плотинами и китайским домиком на берегу пруда. Тем, кто хочет побыть вдали от цивилизации, будет интересен Гладышевский заказник: в нем можно покататься по лесу на лыжах или погулять по берегу залива.
https://ria.ru/20201128/ustyug-1586474779.html
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россия, хорошие новости, санкт-петербург

В праздники вставай на лыжи — петербуржцев зовут на заповедные территории

08:00 16.12.2020 (обновлено: 10:38 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПрогулка на лыжах
Прогулка на лыжах - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Накануне новогодних праздников в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса ограничили работу музеев и баров, которыми славится город на Неве. Чтобы поиск вариантов альтернативного отдыха для жителей Северной столицы стал проще, городские власти создали путеводитель по экотропам — экологическим маршрутам на заповедных территориях города.
Как отметили в пресс-службе администрации Петербурга, в пределах часа езды от центра города расположены древнее, никогда не подвергавшееся осушению болото, дремучий старый еловый лес или живописное морское побережье, где можно увидеть все типы природных комплексов, характерных для Санкт-Петербурга: хвойные и смешанные леса, болота, дюны и песчаные пляжи.
Всего в городе насчитывается 15 особо охраняемых природных территорий. Тропы для посетителей сейчас проложены в трех из них: "Сестрорецкое болото", "Западный Котлин" и "Комаровский берег".
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Как рассказала РИА Новости директор дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Татьяна Ковалева, зимой, если позволит погода, там можно полюбоваться заснеженным лесом, найти на снегу следы животных — лося, кабана, лисицы, зайцев — и увидеть птиц семейства воробьиных. А в заказнике "Сестрорецкое болото" ближе к весне появляются очень красивые следы тетеревов, которые они оставляют на снегу крыльями.
"В заказнике "Комаровский берег", кроме природных красот, есть объекты культурного наследия. Например, мы восстановили систему прудов, и даже замерзшие они представляют большой интерес. Также можно пройти по берегу Финского залива и полюбоваться нагромождением льдов", — отметила она.
В "Западном Котлине" в хорошую погоду у посетителей есть возможность подняться на смотровую вышку и окинуть взглядом открывающиеся морские просторы. Кроме того, можно осмотреть старый форт "Шанец" и покормить птиц: для них в заказнике развешены кормушки, а на информационных табличках даны рекомендации по кормлению.
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По словам Ковалевой, на экотропах есть стенды с информацией, которые расскажут, что можно увидеть в заказнике и на что стоит обратить внимание, а сама прогулка может занять 1,5-2 часа. При этом на всех природных территориях действуют особые правила посещения: в границах заказников нельзя перемещаться на транспорте, разводить костры, выгуливать собак без поводка и оставлять мусор.
Путеводитель по экологическим маршрутам размещен на сайте дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга www.oopt.spb.ru.
Кроме вошедших в него природных зон, Ковалева посоветовала посетить красивый парк "Сергиевка", он же усадьба Лейхтенбергских, где сохранился дворцовый ансамбль с системой прудов, мостами, плотинами и китайским домиком на берегу пруда. Тем, кто хочет побыть вдали от цивилизации, будет интересен Гладышевский заказник: в нем можно покататься по лесу на лыжах или погулять по берегу залива.
 
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