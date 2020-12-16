https://ria.ru/20201216/zakupki-1589585347.html

Закупки крупнейших компаний у субъектов МСП составили 3,2 трлн рублей

Закупки крупнейших компаний у субъектов МСП составили 3,2 трлн рублей

Объем закупок крупнейших компаний у субъектов МСП в 2020 году достиг 3,2 триллиона рублей, номенклатура закупок превысила 460 тысяч позиций, сообщает... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:44

2020-12-16T21:44

2020-12-16T21:44

россия

корпорация мсп

россельхозбанк

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объем закупок крупнейших компаний у субъектов МСП в 2020 году достиг 3,2 триллиона рублей, номенклатура закупок превысила 460 тысяч позиций, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Представители корпорации в среду приняли участие в подведении итогов ежегодного аналитического проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ) 2020".По итогам исследования были определены топ-10 корпораций по поддержке субъектов МСП среди крупнейших заказчиков, которыми стали РЖД, "Ростелеком", "Интер РАО", ВЭБ.РФ, "Ростех", "Россети", "Автодор", "Роснефть", Россельхозбанк и "Росатом".Аналитический центр проекта НРПЗ, начиная с 2006 года, ежегодно проводит статический анализ национального рынка закупок с целью получения полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.Как отметил на презентации итогов рейтинга советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков, корпорация последовательно осуществляет ряд мероприятий по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков, контролируя исполнение установленной правительством РФ квоты по закупкам. Также Корпорация МСП предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса финансовую поддержку от своего дочернего МСП Банка. По поручению Корпорации в МСП Банке запустили специальный кредитный продукт по ставке от 7,75% годовых.По словам председателя оргкомитета НРПЗ Виктора Симоненко, исследование показало, что в период пандемии, вопреки ожиданиям, экономическая активность бизнеса не только не упала, а, наоборот, возросла. Так, в период с апреля по июнь 2020 года среднее количество участников в закупках на 20% превысило показатели аналогичного периода 2019 года.

https://ria.ru/20201216/podderzhka-1589512013.html

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россия, корпорация мсп, россельхозбанк, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости компаний - экономика