https://ria.ru/20201216/turisty-1589309367.html
Туристы рассказали, в каком костюме они бы встретили Новый год в дороге
Туристы рассказали, в каком костюме они бы встретили Новый год в дороге
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали какой костюм кажется им наиболее подходящим для встречи Нового года в дороге, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:49
2020-12-16T03:49
2020-12-16T03:49
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
дед мороз
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали какой костюм кажется им наиболее подходящим для встречи Нового года в дороге, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4,9 тысячи пользователей и выяснили, что более половины из них хотели бы отметить праздник в пути, а уже имеют такой опыт лишь 16 процентов.Хотели бы в новогоднюю ночь оказаться в самолете 58 процентов туристов, а в поезде — 42 процента. Причем две трети (63 процента) мечтают в этот момент ехать в теплые края.Более трети (38 процентов) опрошенных обязательно нарядились бы в тематические костюмы. Четверть (27 процентов) выбрала облачение Деда Мороза или Снегурочки. Чуть меньше (23 процента) — какого-нибудь мифического существа, например, эльфа, гнома или феи. Среди вымышленных героев респонденты называли Гринча, Дарта Вейдера и Филеаса Фогга, героя романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней". Многие готовы надеть костюмы животных — 15 процентов нарядились бы зайчиком, кошкой, обезьяной или символом года — быком. 13 процентов — стать снежинками или елочками с гирляндами. А семь процентов признались, что для них главное, чтобы одежда была комфортной — отлично подойдет пижама или домашний костюм. Остальные пользователи готовы были бы 31 декабря зайти в самолет или поезд в костюме кукурузы, джигита, гусара, гейши.
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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туризм, новости - туризм, новый год, дед мороз
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали какой костюм кажется им наиболее подходящим для встречи Нового года в дороге, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 4,9 тысячи пользователей и выяснили, что более половины из них хотели бы отметить праздник в пути, а уже имеют такой опыт лишь 16 процентов.
Хотели бы в новогоднюю ночь оказаться в самолете 58 процентов туристов, а в поезде — 42 процента. Причем две трети (63 процента) мечтают в этот момент ехать в теплые края.
Более трети (38 процентов) опрошенных обязательно нарядились бы в тематические костюмы. Четверть (27 процентов) выбрала облачение Деда Мороза или Снегурочки. Чуть меньше (23 процента) — какого-нибудь мифического существа, например, эльфа, гнома или феи. Среди вымышленных героев респонденты называли Гринча, Дарта Вейдера и Филеаса Фогга, героя романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней".
Многие готовы надеть костюмы животных — 15 процентов нарядились бы зайчиком, кошкой, обезьяной или символом года — быком. 13 процентов — стать снежинками или елочками с гирляндами. А семь процентов признались, что для них главное, чтобы одежда была комфортной — отлично подойдет пижама или домашний костюм.
Остальные пользователи готовы были бы 31 декабря зайти в самолет или поезд в костюме кукурузы, джигита, гусара, гейши.