https://ria.ru/20201216/torgpredstvo-1589443063.html
Торгпредство Пензенской области в Китае работает онлайн из-за пандемии
Торгпредство Пензенской области в Китае работает онлайн из-за пандемии
Торговое представительство Пензенской области в китайском городе Сиань в провинции Шэньси из-за пандемии коронавируса переведено на работу в режиме онлайн,... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:43
2020-12-16T10:43
2020-12-16T12:02
пензенская область
коронавирус в россии
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иван белозерцев
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сиань
пензенская область
экономика
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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Торговое представительство Пензенской области в китайском городе Сиань в провинции Шэньси из-за пандемии коронавируса переведено на работу в режиме онлайн, сообщил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Иван Белозерцев."В связи с распространением новой коронавирусной инфекции формат работы представительства изменился, отменились многие очные мероприятия. Сейчас в режиме онлайн для наших компаний подбираются потенциальные партнеры, решаются вопросы поставки продукции и заключения контрактов", - сказал собеседник агентства."Надеюсь, что в следующем году мы сможем скорректировать план работы представительства, результатом чего станут новые экспортные контракты и совместные инвестиционные проекты", - добавил глава региона.Белозерцев в январе сообщил об открытии на базе российско-китайского инновационного парка "Шелковый путь" в Сиане торгпредства области. В представительстве планировалось создать экспозиции экспортно-ориентированных компаний Пензенской области со своими продуктами и технологиями, интерес к участию в этом выразили группы "Дамате" и "Черкизово".Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иван белозерцев, коронавирусы, шэньси, сиань, пензенская область, экономика
ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Торговое представительство Пензенской области
в китайском городе Сиань
в провинции Шэньси
из-за пандемии коронавируса переведено на работу в режиме онлайн, сообщил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Иван Белозерцев
.
"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции формат работы представительства изменился, отменились многие очные мероприятия. Сейчас в режиме онлайн для наших компаний подбираются потенциальные партнеры, решаются вопросы поставки продукции и заключения контрактов", - сказал собеседник агентства.
"Надеюсь, что в следующем году мы сможем скорректировать план работы представительства, результатом чего станут новые экспортные контракты и совместные инвестиционные проекты", - добавил глава региона.
Белозерцев в январе сообщил об открытии на базе российско-китайского инновационного парка "Шелковый путь" в Сиане торгпредства области. В представительстве планировалось создать экспозиции экспортно-ориентированных компаний Пензенской области со своими продуктами и технологиями, интерес к участию в этом выразили группы "Дамате" и "Черкизово".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.