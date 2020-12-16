https://ria.ru/20201216/torgpredstvo-1589443063.html

Торгпредство Пензенской области в Китае работает онлайн из-за пандемии

Торгпредство Пензенской области в Китае работает онлайн из-за пандемии

Торговое представительство Пензенской области в китайском городе Сиань в провинции Шэньси из-за пандемии коронавируса переведено на работу в режиме онлайн,... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:43

2020-12-16T10:43

2020-12-16T12:02

пензенская область

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сиань

пензенская область

экономика

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ПЕНЗА, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Торговое представительство Пензенской области в китайском городе Сиань в провинции Шэньси из-за пандемии коронавируса переведено на работу в режиме онлайн, сообщил в интервью РИА Новости губернатор российского региона Иван Белозерцев."В связи с распространением новой коронавирусной инфекции формат работы представительства изменился, отменились многие очные мероприятия. Сейчас в режиме онлайн для наших компаний подбираются потенциальные партнеры, решаются вопросы поставки продукции и заключения контрактов", - сказал собеседник агентства."Надеюсь, что в следующем году мы сможем скорректировать план работы представительства, результатом чего станут новые экспортные контракты и совместные инвестиционные проекты", - добавил глава региона.Белозерцев в январе сообщил об открытии на базе российско-китайского инновационного парка "Шелковый путь" в Сиане торгпредства области. В представительстве планировалось создать экспозиции экспортно-ориентированных компаний Пензенской области со своими продуктами и технологиями, интерес к участию в этом выразили группы "Дамате" и "Черкизово".Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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