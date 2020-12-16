Москва проходит пандемию с минимально возможными потерями
12:41 16.12.2020 (обновлено: 12:46 16.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва проходит пандемию коронавируса с минимально возможными потерями, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.
"Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для города в целом и каждого человека в отдельности. Но благодаря самоотверженному труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме.
"С помощью массовой вакцинации населения мы положим конец распространению заболевания", - добавил Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.