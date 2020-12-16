Москва проходит пандемию с минимально возможными потерями

"Коронавирус стал тяжелейшим испытанием для города в целом и каждого человека в отдельности. Но благодаря самоотверженному труду тысяч людей, крепкой системе здравоохранения, диверсифицированной экономике Москва проходит через это испытание с минимально возможными потерями", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме.