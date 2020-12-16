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Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"
Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2". РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:24
2020-12-16T17:37
россия
алексей пушков
ангела меркель
германия
сша
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2".Ранее Меркель отметила, что позиция Берлина по энергетическому проекту остается неизменной. "Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", — напомнил Пушков.По его словам, избранному президенту США будет сложнее предпринимать попытки надавить на Германию при помощи санкций, как это делал его предшественник. Политик предположил, что Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели, и заявляла, что может завершить его самостоятельно. На прошлой неделе трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по прокладке трубопровода.
https://ria.ru/20201213/gazoprovod-1589002348.html
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россия, алексей пушков, ангела меркель, германия, сша, украина

Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"

17:24 16.12.2020 (обновлено: 17:37 16.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2".
Ранее Меркель отметила, что позиция Берлина по энергетическому проекту остается неизменной.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 15:28
Bloomberg: США не смогли остановить строительство "Северного потока — 2"
"Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", — напомнил Пушков.
По его словам, избранному президенту США будет сложнее предпринимать попытки надавить на Германию при помощи санкций, как это делал его предшественник. Политик предположил, что Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели, и заявляла, что может завершить его самостоятельно. На прошлой неделе трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по прокладке трубопровода.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 18:57
Названы сроки окончания строительства "Северного потока – 2"
 
РоссияАлексей ПушковАнгела МеркельГерманияСШАУкраина
 
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