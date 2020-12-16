https://ria.ru/20201216/pushkov-1589547204.html

Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"

Пушков заявил о возможных изменениях курса США по "Северному потоку — 2"

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2". РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:24

2020-12-16T17:24

2020-12-16T17:37

россия

алексей пушков

ангела меркель

германия

сша

украина

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о "Северном потоке — 2".Ранее Меркель отметила, что позиция Берлина по энергетическому проекту остается неизменной. "Байден, в отличие от Трампа, находится в хороших отношениях с ней и с немецкой правящей элитой", — напомнил Пушков.По его словам, избранному президенту США будет сложнее предпринимать попытки надавить на Германию при помощи санкций, как это делал его предшественник. Политик предположил, что Байден будет стремиться наладить отношения с союзниками."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели, и заявляла, что может завершить его самостоятельно. На прошлой неделе трубоукладчик "Фортуна" возобновил работы по прокладке трубопровода.

https://ria.ru/20201213/gazoprovod-1589002348.html

https://ria.ru/20201211/gazoprovod-1588837733.html

россия

германия

сша

украина

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россия, алексей пушков, ангела меркель, германия, сша, украина