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Новый состав ОП исполнит 17 поручений президента к концу года
Новый состав ОП исполнит 17 поручений президента к концу года
Новый состав Общественной палаты России исполнит 17 поручений президента к концу года, члены ОП РФ отмечают переход к модели партнерства между государством и... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T03:26
2020-12-16T03:26
россия
общественная палата рф
владимир путин
москва
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Новый состав Общественной палаты России исполнит 17 поручений президента к концу года, члены ОП РФ отмечают переход к модели партнерства между государством и обществом, говорится в проекте доклада палаты о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.Глубокое осознание ценности диалога с обществом, как отмечают общественники, прослеживается в действиях президента Владимира Путина. Общественная палата, в свою очередь, стала тем институтом, "который в прямом диалоге с главой государства формулирует и предлагает решения, направленные на повышение эффективности государственной политики"."Семнадцать поручений по итогам встречи членов Общественной палаты с президентом России (будет к концу 2020 года – ред.) исполнено… Общественная палата в 2020 году направила президенту 12 докладов с детально проработанными предложениями", - прописано в проекте.
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россия, общественная палата рф, владимир путин, москва

Новый состав ОП исполнит 17 поручений президента к концу года

03:26 16.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Новый состав Общественной палаты России исполнит 17 поручений президента к концу года, члены ОП РФ отмечают переход к модели партнерства между государством и обществом, говорится в проекте доклада палаты о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Взаимоотношения общества и государства претерпели серьезные изменения, значительным стимулом для развития общественно-государственного диалога явились события 2020 года. Наблюдается переход к модели партнерства при решении наиболее социально чувствительных проблем, активное привлечение государством структур гражданского общества к выработке и согласованию государственных решений", - указано в проекте.
Глубокое осознание ценности диалога с обществом, как отмечают общественники, прослеживается в действиях президента Владимира Путина. Общественная палата, в свою очередь, стала тем институтом, "который в прямом диалоге с главой государства формулирует и предлагает решения, направленные на повышение эффективности государственной политики".
"Семнадцать поручений по итогам встречи членов Общественной палаты с президентом России (будет к концу 2020 года – ред.) исполнено… Общественная палата в 2020 году направила президенту 12 докладов с детально проработанными предложениями", - прописано в проекте.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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РоссияОбщественная палата РФВладимир ПутинМосква
 
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