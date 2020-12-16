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Новый состав ОП исполнит 17 поручений президента к концу года

Новый состав ОП исполнит 17 поручений президента к концу года

Новый состав Общественной палаты России исполнит 17 поручений президента к концу года, члены ОП РФ отмечают переход к модели партнерства между государством и... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T03:26

2020-12-16T03:26

2020-12-16T03:26

россия

общественная палата рф

владимир путин

москва

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Новый состав Общественной палаты России исполнит 17 поручений президента к концу года, члены ОП РФ отмечают переход к модели партнерства между государством и обществом, говорится в проекте доклада палаты о состоянии гражданского общества в стране за 2020 год, который имеется в распоряжении РИА Новости.Глубокое осознание ценности диалога с обществом, как отмечают общественники, прослеживается в действиях президента Владимира Путина. Общественная палата, в свою очередь, стала тем институтом, "который в прямом диалоге с главой государства формулирует и предлагает решения, направленные на повышение эффективности государственной политики"."Семнадцать поручений по итогам встречи членов Общественной палаты с президентом России (будет к концу 2020 года – ред.) исполнено… Общественная палата в 2020 году направила президенту 12 докладов с детально проработанными предложениями", - прописано в проекте.

https://ria.ru/20201203/inoagenty-1587479191.html

россия

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россия, общественная палата рф, владимир путин, москва