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Володин рассказал, когда реализуют все поправки в Конституции
Володин рассказал, когда реализуют все поправки в Конституции
Депутаты постараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституции РФ, которая уже идет очень активно, заверил председатель Госдумы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:12
2020-12-16T00:12
россия
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты постараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституции РФ, которая уже идет очень активно, заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Отвечая на вопрос, почему Госдума, несмотря на новые полномочия, утвердила все предложенные кандидатуры на посты в кабмин, Володин заявил, что нельзя отклонять кандидатуры "просто чтобы, как говорится, "движуху" обеспечить"."Стабильность - основа развития. Мы находимся в ситуации вызовов. И совершенно очевидно, что в условиях такой конкуренции, чтобы развиваться и дальше, у нас обязательно должна быть эффективная власть", - подчеркнул спикер Госдумы.Он отметил, что изменения были необходимы там, где "подсказала сама жизнь". Володин напомнил, что конституция была принята еще в 1993 году, и за это время многое произошло. Не замечать это было бы неправильно, считает председатель ГД. "Решения, которые были приняты, делают страну сильнее", - добавил он.В январе президент РФ Владимир Путин внес проект с поправками к конституции страны, где был озвучен ряд новелл по корректировке основного закона страны, среди которых - приоритет конституции над международными договорами и решениями, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, усиление роли парламента, губернаторов и Госсовета. Во время подготовки документа к процедуре второго чтения было предложено почти 400 поправок. С 4 июля обновленная конституция вступила в силу.
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россия, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, москва, политика

Володин рассказал, когда реализуют все поправки в Конституции

00:12 16.12.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты постараются как можно быстрее завершить работу по реализации поправок в Конституции РФ, которая уже идет очень активно, заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В целом работа по реализации поправок в конституцию идет очень активно - с тем, чтобы как можно быстрее люди почувствовали результат решений, которые были приняты в ходе общероссийского голосования. Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить", - сказал Володин в интервью "Российской газете".
Отвечая на вопрос, почему Госдума, несмотря на новые полномочия, утвердила все предложенные кандидатуры на посты в кабмин, Володин заявил, что нельзя отклонять кандидатуры "просто чтобы, как говорится, "движуху" обеспечить".
"Стабильность - основа развития. Мы находимся в ситуации вызовов. И совершенно очевидно, что в условиях такой конкуренции, чтобы развиваться и дальше, у нас обязательно должна быть эффективная власть", - подчеркнул спикер Госдумы.
Он отметил, что изменения были необходимы там, где "подсказала сама жизнь". Володин напомнил, что конституция была принята еще в 1993 году, и за это время многое произошло. Не замечать это было бы неправильно, считает председатель ГД. "Решения, которые были приняты, делают страну сильнее", - добавил он.
Заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 13:16
Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ
В январе президент РФ Владимир Путин внес проект с поправками к конституции страны, где был озвучен ряд новелл по корректировке основного закона страны, среди которых - приоритет конституции над международными договорами и решениями, запрет для чиновников иметь иностранное гражданство, усиление роли парламента, губернаторов и Госсовета. Во время подготовки документа к процедуре второго чтения было предложено почти 400 поправок. С 4 июля обновленная конституция вступила в силу.
 
РоссияКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинМоскваПолитика
 
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