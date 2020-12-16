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Оплата коммуналки на госуслугах стала доступна жителям Подмосковья

Оплата коммуналки на госуслугах стала доступна жителям Подмосковья

Онлайн-оплата коммунальных услуг и возможность передавать показания счетчиков стала доступна жителям Московской области. Такая функция появилась на портале... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:35

2020-12-16T16:35

2020-12-16T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Онлайн-оплата коммунальных услуг и возможность передавать показания счетчиков стала доступна жителям Московской области. Такая функция появилась на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар уточнил, что людям удастся оплатить услуги двадцати пяти поставщиков ЖКУ."Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут лишь за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ", — подчеркнул Рымар.Помимо прочего с помощью онлайн-сервиса можно будет легко узнать о задолженности за коммуналку.Воспользоваться нововведением предлагается в разделе "Оплата ЖКХ". Отмечается, что платежная система самостоятельно загрузит детальные данные пользователя за месяц.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)