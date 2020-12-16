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Оплата коммуналки на госуслугах стала доступна жителям Подмосковья
Оплата коммуналки на госуслугах стала доступна жителям Подмосковья
Онлайн-оплата коммунальных услуг и возможность передавать показания счетчиков стала доступна жителям Московской области. Такая функция появилась на портале... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:35
2020-12-16T16:35
2020-12-16T16:35
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Онлайн-оплата коммунальных услуг и возможность передавать показания счетчиков стала доступна жителям Московской области. Такая функция появилась на портале госуслуг, сообщил телеканал "360".Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар уточнил, что людям удастся оплатить услуги двадцати пяти поставщиков ЖКУ."Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут лишь за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ", — подчеркнул Рымар.Помимо прочего с помощью онлайн-сервиса можно будет легко узнать о задолженности за коммуналку.Воспользоваться нововведением предлагается в разделе "Оплата ЖКХ". Отмечается, что платежная система самостоятельно загрузит детальные данные пользователя за месяц.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Онлайн-оплата коммунальных услуг и возможность передавать показания счетчиков стала доступна жителям Московской области. Такая функция появилась на портале госуслуг, сообщил телеканал "360"
.
Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар уточнил, что людям удастся оплатить услуги двадцати пяти поставщиков ЖКУ.
"Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут лишь за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ", — подчеркнул Рымар.
Помимо прочего с помощью онлайн-сервиса можно будет легко узнать о задолженности за коммуналку.
Воспользоваться нововведением предлагается в разделе "Оплата ЖКХ". Отмечается, что платежная система самостоятельно загрузит детальные данные пользователя за месяц.