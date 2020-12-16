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Врачи назвали самые тяжелые осложнения после COVID-19
Врачи назвали самые тяжелые осложнения после COVID-19
Врачи Сергей Агапкин и Георгий Сапронов в эфире телеканала "Россия 1" перечислили наиболее тяжелые последствия, встречающиеся у переболевших COVID-10. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:40
2020-12-16T22:32
георгий сапронов
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Врачи Сергей Агапкин и Георгий Сапронов в эфире телеканала "Россия 1" перечислили наиболее тяжелые последствия, встречающиеся у переболевших COVID-10.Так, по словам Сапронова, коронавирус может поражать не только легкие, но также мозг, сердце, печень и желудочно-кишечный тракт.Он отметил, что у некоторых пациентов после коронавируса формируется фиброз легких, который препятствует газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом.Сердце, по словам врача, является вторым органом, где иногда наблюдаются поражения у переболевших COVID-19 пациентов. Наиболее тяжелым осложнением в данном случае может стать миокардит, а также нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов.В свою очередь, Агапкин отметил, что коронавирус также может оказывать влияние на нервную систему. Он указал, что у пациентов, переболевших весной, сейчас наблюдается высокий процент депрессий. Сапронов уточнил, что распространенный симптом коронавируса — утрата обоняния и вкуса — связаны с влиянием болезни на мозг.По словам Агапкина, некоторые пациенты сталкиваются с синдромом поствирусной астении, который сопровождается слабостью, утомляемостью и раздражительностью.Врачи при этом не ссылались на источники этих данных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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георгий сапронов, общество

Врачи назвали самые тяжелые осложнения после COVID-19

18:40 16.12.2020 (обновлено: 22:32 16.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Врачи Сергей Агапкин и Георгий Сапронов в эфире телеканала "Россия 1" перечислили наиболее тяжелые последствия, встречающиеся у переболевших COVID-10.
Так, по словам Сапронова, коронавирус может поражать не только легкие, но также мозг, сердце, печень и желудочно-кишечный тракт.
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Он отметил, что у некоторых пациентов после коронавируса формируется фиброз легких, который препятствует газообмену и снижает насыщаемость организма кислородом.
Сердце, по словам врача, является вторым органом, где иногда наблюдаются поражения у переболевших COVID-19 пациентов. Наиболее тяжелым осложнением в данном случае может стать миокардит, а также нарушение проводимости сердечной мышцы из-за тромбов.
В свою очередь, Агапкин отметил, что коронавирус также может оказывать влияние на нервную систему. Он указал, что у пациентов, переболевших весной, сейчас наблюдается высокий процент депрессий. Сапронов уточнил, что распространенный симптом коронавируса — утрата обоняния и вкуса — связаны с влиянием болезни на мозг.
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По словам Агапкина, некоторые пациенты сталкиваются с синдромом поствирусной астении, который сопровождается слабостью, утомляемостью и раздражительностью.
Врачи при этом не ссылались на источники этих данных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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