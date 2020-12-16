https://ria.ru/20201216/oskvernenie-1589592348.html

Пензенские власти прокомментировали осквернение Вечного огня школьницами

Пензенские власти прокомментировали осквернение Вечного огня школьницами

Две школьницы, которые грели руки и ноги над Вечным огнем в Пензе, не осознавали ужаса своего поступка, разбор ситуации показал как наличие проблем в их семьях, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:04

2020-12-16T23:04

2020-12-16T23:04

пенза

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Две школьницы, которые грели руки и ноги над Вечным огнем в Пензе, не осознавали ужаса своего поступка, разбор ситуации показал как наличие проблем в их семьях, так и педагогические недоработки в школах, где они учатся, заявил министр образования региона Александр Воронков.Ранее в среду в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, решается вопрос о постановке их на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родителям грозит административная ответственность."Я испытал шок от поведения девочек-подростков на Монументе воинской и трудовой славы в городе Пензе. Моментальный разбор ситуации показал наличие проблем и в семьях несовершеннолетних, и педагогические недоработки в самих школах. Подростки не осознавали всего ужаса поступка, который они совершают. И сейчас важно, чтобы школьницы искренне раскаялись в содеянном, а родители, педагоги и психологи поддержали их и помогли в этом", - написал Воронков в своем аккаунте в Instagram.Министр отметил, что взрослым надо быть внимательными к каждому ребенку и "заранее предвидеть возможность возникновения проблем, не допускать их появления и совместно решать".Старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести. Следователи также начали проверку по факту осквернения Вечного огня.

https://ria.ru/20200530/1572229098.html

https://ria.ru/20200507/1571128410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пензенская область, происшествия