В Новомичуринске реализуют инвестпроекты на 28 миллиардов рублей
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Инвестиционные проекты стоимостью 28 миллиардов рублей планируется реализовать в Новомичуринске Рязанской области, сообщает в среду облправительство.
Об этом было заявлено на защите проектов развития восьми моногородов РФ, которая состоялась в Сколково в среду. Вместе с командой Рязанской области в мероприятии как эксперт участвовал губернатор Николай Любимов.
"Представленные проекты, мнения экспертов были чрезвычайно интересны и полезны. Без сомнения, во многом это результат колоссальной работы Фонда развития моногородов, ВЭБ.РФ, специалистов Сколково с регионами страны. Удалось сформировать команды креативных современных управленцев, способных эффективно работать для людей и вместе с людьми", - сказал Любимов.
В состав региональной команды входили руководители министерства промышленности и экономического развития региона, администрации Пронского района области, инвесторы. Представители Рязанской области проинформировали о проектах, которые планируется реализовать в Новомичуринске. Моногород будет позиционировать себя как центр R&D и компетенций в сфере композитных материалов. Кроме того, планируется создание теплиц для выращивания овощей на площади 30 гектаров. В результате, как отмечает областное правительство, будут привлечены инвестиции в сумме 28 миллиардов рублей, появится более 2 тысяч новых рабочих мест.
"В моногорода, которые еще совсем недавно пустели на глазах, возвращается жизнь. С приходом резидентов, вложением инвестиций открываются новые производства, появляются рабочие места. Пополняются местные бюджеты, улучшается инфраструктура, благоустройство. Благодаря реализации новой концепции – от создания городов, удобных для работы, к городам, комфортным для жизни, такие территории стали привлекательны. Такие примеры в стране уже есть. Уверен, что Новомичуринск – проект области – будет в их числе", – сказал Любимов.