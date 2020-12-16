https://ria.ru/20201216/narusheniya-1589543696.html

Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"

Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"

Роспотребнадзор Москвы не выявил нарушений по коронавирусу в ТРЦ "Европейский", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:12

2020-12-16T17:12

2020-12-16T17:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выявил нарушений по коронавирусу в ТРЦ "Европейский", сообщается на сайте ведомства.Ранее заместитель начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин сообщил журналистам, что ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19.В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты провели мониторинговое обследование ТРЦ в связи с обнародованными в СМИ результатами проверки ОАТИ. "При этом информация о нарушениях в ТРЦ "Европейский" непосредственно от ОАТИ в управление не поступала. В результате проведенного обследования ТРЦ "Европейский" нарушений противоэпидемического режима не установлено, администрацией центра... проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ТРЦ организован "входной фильтр" посетителей с бесконтактным контролем температуры с помощью "рамки-тепловизора", запрещен вход без масок и перчаток, организована их бесплатная раздача, воздух обеззараживают бактерицидными облучателями-рециркуляторами, есть места для обработки рук антисептиками. Также ограничены контакты между работниками и между посетителями, для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра нанесена соответствующая разметка, организован сбор использованных масок и перчаток.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/mery-1589526844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва