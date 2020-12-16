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Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"
Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"
Роспотребнадзор Москвы не выявил нарушений по коронавирусу в ТРЦ "Европейский", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:12
2020-12-16T17:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выявил нарушений по коронавирусу в ТРЦ "Европейский", сообщается на сайте ведомства.Ранее заместитель начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин сообщил журналистам, что ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19.В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты провели мониторинговое обследование ТРЦ в связи с обнародованными в СМИ результатами проверки ОАТИ. "При этом информация о нарушениях в ТРЦ "Европейский" непосредственно от ОАТИ в управление не поступала. В результате проведенного обследования ТРЦ "Европейский" нарушений противоэпидемического режима не установлено, администрацией центра... проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ТРЦ организован "входной фильтр" посетителей с бесконтактным контролем температуры с помощью "рамки-тепловизора", запрещен вход без масок и перчаток, организована их бесплатная раздача, воздух обеззараживают бактерицидными облучателями-рециркуляторами, есть места для обработки рук антисептиками. Также ограничены контакты между работниками и между посетителями, для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра нанесена соответствующая разметка, организован сбор использованных масок и перчаток.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Роспотребнадзор не выявил нарушений мер по COVID-19 в ТРЦ "Европейский"

17:12 16.12.2020 (обновлено: 17:28 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель ТРК "Европейский" в Москве
Посетитель ТРК Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы не выявил нарушений по коронавирусу в ТРЦ "Европейский", сообщается на сайте ведомства.
Ранее заместитель начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин сообщил журналистам, что ТРЦ "Европейский" могут оштрафовать на 1 миллион рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики COVID-19.
Дозатор с антисептическим средством для рук в торговом центре Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 16:10Распространение нового коронавируса
ТЦ "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать за нарушения мер по COVID-19
В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты провели мониторинговое обследование ТРЦ в связи с обнародованными в СМИ результатами проверки ОАТИ. "При этом информация о нарушениях в ТРЦ "Европейский" непосредственно от ОАТИ в управление не поступала. В результате проведенного обследования ТРЦ "Европейский" нарушений противоэпидемического режима не установлено, администрацией центра... проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ТРЦ организован "входной фильтр" посетителей с бесконтактным контролем температуры с помощью "рамки-тепловизора", запрещен вход без масок и перчаток, организована их бесплатная раздача, воздух обеззараживают бактерицидными облучателями-рециркуляторами, есть места для обработки рук антисептиками. Также ограничены контакты между работниками и между посетителями, для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра нанесена соответствующая разметка, организован сбор использованных масок и перчаток.
"Администрацией торгового центра осуществляется контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима не только посетителями на входе и непосредственно в здании, но и арендаторами, покупатели без масок в торговые помещения не допускаются и не обслуживаются", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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