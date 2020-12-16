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В Подмосковье не планируют ужесточать меры по COVID-19
В Подмосковье не планируют ужесточать меры по COVID-19
Меры по COVID-19 не планируют ужесточать в подмосковных торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:44
2020-12-16T17:44
2020-12-16T19:27
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Меры по COVID-19 не планируют ужесточать в подмосковных торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В среду в Подмосковье выявили 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)