https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589552882.html

В Подмосковье не планируют ужесточать меры по COVID-19

В Подмосковье не планируют ужесточать меры по COVID-19

Меры по COVID-19 не планируют ужесточать в подмосковных торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:44

2020-12-16T17:44

2020-12-16T19:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Меры по COVID-19 не планируют ужесточать в подмосковных торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.В среду в Подмосковье выявили 1477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)