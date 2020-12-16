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Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
Кузбасс получит еще 55,2 млн рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
Кузбасс получит дополнительно 55,2 миллиона рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом, лечащихся амбулаторно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:58
2020-12-16T08:58
2020-12-16T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 дек - РИА Новости. Кузбасс получит дополнительно 55,2 миллиона рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом, лечащихся амбулаторно, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Кузбасс дополнительно получит 55,2 миллиона рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Согласно распоряжению правительства РФ, всего регионам на эти цели будет выделено свыше 2,7 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 23 685 случаев заражения коронавирусом, 435 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 6897 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область