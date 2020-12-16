В МИД оценили ситуацию в Карабахе
17:24 16.12.2020 (обновлено: 17:25 16.12.2020)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о недавнем инциденте в Гадрутском районе в Карабахе.
В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.
Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.