https://ria.ru/20201216/karabakh-1589547059.html

В МИД оценили ситуацию в Карабахе

В МИД оценили ситуацию в Карабахе

Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:24

2020-12-16T17:24

2020-12-16T17:25

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

минобороны армении

мария захарова

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о недавнем инциденте в Гадрутском районе в Карабахе.В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589518908.html

https://ria.ru/20201216/karabakh-1589492823.html

москва

азербайджан

армения

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рустам мурадов, минобороны армении, мария захарова, москва, азербайджан, армения, в мире