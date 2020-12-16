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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589547059.html
В МИД оценили ситуацию в Карабахе
В МИД оценили ситуацию в Карабахе
Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:24
2020-12-16T17:25
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
минобороны армении
мария захарова
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о недавнем инциденте в Гадрутском районе в Карабахе.В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589518908.html
https://ria.ru/20201216/karabakh-1589492823.html
москва
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рустам мурадов, минобороны армении, мария захарова, москва, азербайджан, армения, в мире

В МИД оценили ситуацию в Карабахе

17:24 16.12.2020 (обновлено: 17:25 16.12.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва исходит из того, что Армения и Азербайджан ориентированы на установление мира в Карабахе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия делает все возможное для того, чтобы в регионе установился мир. Исходим из того, что и стороны конфликта ориентированы на те же цели", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о недавнем инциденте в Гадрутском районе в Карабахе.
Фрагмент снаряда, разорвавшегося во время обстрела города Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 15:41Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны Карабаха сообщило о гибели военного
В среду Армия обороны Карабаха заявила, что "потеряла связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района". Отмечается, что при посредничестве российского миротворческого контингента выясняется вероятность пленения армянских военнослужащих, чтобы предпринять необходимые действия, если подтвердится, что военные попали в плен.
Ранее командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе в Карабахе, где 11 декабря было нарушение перемирия, нормализовалась. По его словам, в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента.
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 13:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Глава Карабаха назвал условие, при котором готов уйти в отставку
По утверждению минобороны Армении, подразделения Азербайджана 12 декабря атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха, вступив в село Хин Тахер и вплотную приблизившись к селу Хцаберд. Как заявили в МО Армении, "с армянской стороны шесть человек ранены", с азербайджанской стороны "есть убитые и раненые". В Баку заявили о гибели четырех и ранении двух азербайджанских военных и возложили ответственность на армянскую сторону.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРустам МурадовМинобороны АрменииМария ЗахароваМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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