Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/kalvi-1589538700.html
Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
Мещанский суд Москвы в среду перенес на 28 декабря процесс по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:53
2020-12-16T16:53
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589537964_0:196:3159:1974_1920x0_80_0_0_321a97674e63db59c9cf4016979418f5.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду перенес на 28 декабря процесс по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.В этот день состоятся предварительные слушания по делу. По закону, они проходят в закрытом от публики режиме.В первую очередь там будет решен вопрос о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий, который истекает после Нового года. Защита также подготовила ряд ходатайств, содержание которых не раскрывает, ссылаясь на адвокатскую тайну.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".
https://ria.ru/20190411/1552613044.html
https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589537964_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_791d532d7f2b09240d6b6d681e97031e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря

16:53 16.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в махинациях, в здании Мещанского суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в махинациях, в здании Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду перенес на 28 декабря процесс по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
В этот день состоятся предварительные слушания по делу. По закону, они проходят в закрытом от публики режиме.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2019
11 апреля 2019, 18:23
Дело Майкла Калви
В первую очередь там будет решен вопрос о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий, который истекает после Нового года. Защита также подготовила ряд ходатайств, содержание которых не раскрывает, ссылаясь на адвокатскую тайну.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 09:48
Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.
В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
04:57Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Лента новостейМолния