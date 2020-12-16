https://ria.ru/20201216/kalvi-1589538700.html

Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря

Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря

Мещанский суд Москвы в среду перенес на 28 декабря процесс по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду перенес на 28 декабря процесс по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.В этот день состоятся предварительные слушания по делу. По закону, они проходят в закрытом от публики режиме.В первую очередь там будет решен вопрос о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий, который истекает после Нового года. Защита также подготовила ряд ходатайств, содержание которых не раскрывает, ссылаясь на адвокатскую тайну.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро".

https://ria.ru/20190411/1552613044.html

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html

москва

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майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия