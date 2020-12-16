https://ria.ru/20201216/il-114-300-1589502366.html
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300
Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:58
2020-12-16T19:58
2020-12-16T19:58
инфографика
россия
ил-114-300
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
промышленность
авиация
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Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru.
россия
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300
Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-16T19:58
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, ил-114-300, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, промышленность, авиация
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300
Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-12-16T19:58
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PT1M49S