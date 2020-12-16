https://ria.ru/20201216/il-114-300-1589502366.html

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300

Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:58

2020-12-16T19:58

2020-12-16T19:58

инфографика

россия

ил-114-300

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

промышленность

авиация

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Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-16T19:58 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, ил-114-300, объединенная авиастроительная корпорация (оак), авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, промышленность, авиация