https://ria.ru/20201216/donbass-1589590270.html

В ДНР раскритиковали позицию ОБСЕ по Донбассу

В ДНР раскритиковали позицию ОБСЕ по Донбассу

"Позиция невмешательства" координаторов ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе позволяет Киеву небрежно относится к работе по вопросам... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:44

2020-12-16T22:44

2020-12-16T22:44

наталья никонорова

обсе

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. "Позиция невмешательства" координаторов ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе позволяет Киеву небрежно относится к работе по вопросам безопасности, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Переговоры рабочих подгрупп по Донбассу состоялись во вторник. В среду проходит видеоконференция контактной группы."О каком прогрессе можно говорить, если украинская сторона сделала все, чтобы свести на нет все предпринятые участниками усилия по согласованию мер по усилению режима прекращения огня?" - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она напомнила, что Киев отказался согласовывать функции координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия. По ее словам, в ходе заседания подгруппы по безопасности во вторник представители киевской делегации заявили, что "не видели никаких новых предложений по координационному механизму и не понимают, над чем надо вообще работать"."При этом самое тревожащее нас - это то, что координаторы от ОБСЕ своей позицией так называемого невмешательства позволяют украинской стороне такое небрежное отношение к реальной работе по вопросам повестки группы. На наш взгляд, это сомнительный с точки зрения конструктива и логики подход со стороны координатора: если по важнейшим вопросам согласия нет, давайте обсуждать уже хоть какие-то", - отметила Никонорова.Полпред ДНР призвала участников переговоров вернуться к выполнению комплекса мер по урегулированию, где четко определены стороны, которые должны между собой договариваться. "Без такого прямого диалога никакого прогресса в выполнении договоренностей достичь просто невозможно, и это должна, в конце концов, принять как факт украинская сторона", - утверждает Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201215/donbass-1589322301.html

https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, обсе, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире