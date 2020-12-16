https://ria.ru/20201216/donbass-1589590270.html
В ДНР раскритиковали позицию ОБСЕ по Донбассу
В ДНР раскритиковали позицию ОБСЕ по Донбассу
"Позиция невмешательства" координаторов ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе позволяет Киеву небрежно относится к работе по вопросам... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T22:44
2020-12-16T22:44
2020-12-16T22:44
наталья никонорова
обсе
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. "Позиция невмешательства" координаторов ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе позволяет Киеву небрежно относится к работе по вопросам безопасности, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Переговоры рабочих подгрупп по Донбассу состоялись во вторник. В среду проходит видеоконференция контактной группы."О каком прогрессе можно говорить, если украинская сторона сделала все, чтобы свести на нет все предпринятые участниками усилия по согласованию мер по усилению режима прекращения огня?" - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.Она напомнила, что Киев отказался согласовывать функции координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия. По ее словам, в ходе заседания подгруппы по безопасности во вторник представители киевской делегации заявили, что "не видели никаких новых предложений по координационному механизму и не понимают, над чем надо вообще работать"."При этом самое тревожащее нас - это то, что координаторы от ОБСЕ своей позицией так называемого невмешательства позволяют украинской стороне такое небрежное отношение к реальной работе по вопросам повестки группы. На наш взгляд, это сомнительный с точки зрения конструктива и логики подход со стороны координатора: если по важнейшим вопросам согласия нет, давайте обсуждать уже хоть какие-то", - отметила Никонорова.Полпред ДНР призвала участников переговоров вернуться к выполнению комплекса мер по урегулированию, где четко определены стороны, которые должны между собой договариваться. "Без такого прямого диалога никакого прогресса в выполнении договоренностей достичь просто невозможно, и это должна, в конце концов, принять как факт украинская сторона", - утверждает Никонорова.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201215/donbass-1589322301.html
https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html
https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html
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наталья никонорова, обсе, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости.
"Позиция невмешательства" координаторов ОБСЕ
на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе
позволяет Киеву небрежно относится к работе по вопросам безопасности, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
.
Переговоры рабочих подгрупп по Донбассу состоялись во вторник. В среду проходит видеоконференция контактной группы.
"О каком прогрессе можно говорить, если украинская сторона сделала все, чтобы свести на нет все предпринятые участниками усилия по согласованию мер по усилению режима прекращения огня?" - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР
.
Она напомнила, что Киев отказался согласовывать функции координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия. По ее словам, в ходе заседания подгруппы по безопасности во вторник представители киевской делегации заявили, что "не видели никаких новых предложений по координационному механизму и не понимают, над чем надо вообще работать".
"При этом самое тревожащее нас - это то, что координаторы от ОБСЕ своей позицией так называемого невмешательства позволяют украинской стороне такое небрежное отношение к реальной работе по вопросам повестки группы. На наш взгляд, это сомнительный с точки зрения конструктива и логики подход со стороны координатора: если по важнейшим вопросам согласия нет, давайте обсуждать уже хоть какие-то", - отметила Никонорова.
Полпред ДНР призвала участников переговоров вернуться к выполнению комплекса мер по урегулированию, где четко определены стороны, которые должны между собой договариваться. "Без такого прямого диалога никакого прогресса в выполнении договоренностей достичь просто невозможно, и это должна, в конце концов, принять как факт украинская сторона", - утверждает Никонорова.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске
контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.