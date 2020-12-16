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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/britaniya-1589584478.html
В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T21:32
2020-12-16T21:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 450 человек, скончались 612 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 913 277 человек, умерли 65 520 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, лондон, в мире

В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

21:32 16.12.2020
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 450 человек, скончались 612 человек.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 913 277 человек, умерли 65 520 заболевших.
В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияЛондонВ мире
 
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