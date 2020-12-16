https://ria.ru/20201216/britaniya-1589584478.html

В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:32

2020-12-16T21:32

2020-12-16T21:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

лондон

в мире

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ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 25 161 за минувшие сутки, что почти на 7 тысяч больше, чем накануне, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 450 человек, скончались 612 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 913 277 человек, умерли 65 520 заболевших.В Англии 2 декабря завершился национальный карантин. На смену локдауну пришла ужесточенная трехуровневая система ограничений. В последние несколько дней Лондон снова вышел на первое место в Англии по уровню распространения заболевания, поэтому с полуночи среды он перешел на максимальный, третий уровень ограничений. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

лондон

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коронавирус covid-19, англия, великобритания, лондон, в мире