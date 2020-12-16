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СМИ: в Британии впервые признали загрязнение воздуха причиной смерти
СМИ: в Британии впервые признали загрязнение воздуха причиной смерти
Коронер в Великобритании впервые в истории королевства признал в качестве одной из причин смерти девятилетней девочки загрязнение воздуха, сообщает газета... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:43
2020-12-16T17:43
садик хан
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лондон
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Коронер в Великобритании впервые в истории королевства признал в качестве одной из причин смерти девятилетней девочки загрязнение воздуха, сообщает газета Guardian.Сообщается, что коронер Южного Лондона Филип Барлоу указал, что причиной смерти девятилетней девочки в феврале 2013 года стали острая дыхательная недостаточность, тяжелая форма астмы и загрязнение воздуха.По словам Барлоу, девочка подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, чей уровень превышал нормы, обозначенные Всемирной организацией здравоохранения. Основным источником загрязнения были выбросы транспортных средств.При этом было установлено, что при жизни погибшей выбросы диоксида азота в районе Луишем, где она проживала, превышали установленные законом ограничение как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.Таким образом, согласно заключению коронера, неспособность снизить уровень загрязнения до установленных пределов, вероятно, способствовало ее смерти, как и то, что матери не предоставили информацию о том, что загрязнение воздуха может привести к обострению астмы.Мэр Лондона Садик Хан назвал заключение коронера "знаменательным моментом", а загрязнение воздуха – "кризисом общественного здравоохранения".
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садик хан, великобритания, лондон, в мире

СМИ: в Британии впервые признали загрязнение воздуха причиной смерти

17:43 16.12.2020
 
© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Коронер в Великобритании впервые в истории королевства признал в качестве одной из причин смерти девятилетней девочки загрязнение воздуха, сообщает газета Guardian.
Сообщается, что коронер Южного Лондона Филип Барлоу указал, что причиной смерти девятилетней девочки в феврале 2013 года стали острая дыхательная недостаточность, тяжелая форма астмы и загрязнение воздуха.
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По словам Барлоу, девочка подверглась воздействию диоксида азота и твердых частиц, чей уровень превышал нормы, обозначенные Всемирной организацией здравоохранения. Основным источником загрязнения были выбросы транспортных средств.
При этом было установлено, что при жизни погибшей выбросы диоксида азота в районе Луишем, где она проживала, превышали установленные законом ограничение как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.
Таким образом, согласно заключению коронера, неспособность снизить уровень загрязнения до установленных пределов, вероятно, способствовало ее смерти, как и то, что матери не предоставили информацию о том, что загрязнение воздуха может привести к обострению астмы.
Мэр Лондона Садик Хан назвал заключение коронера "знаменательным моментом", а загрязнение воздуха – "кризисом общественного здравоохранения".
 
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