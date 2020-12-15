В Красноярске ищут мужчину, избившего женщину в подъезде
КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который избил женщину в подъезде одного из домов в Свердловском районе Красноярска, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео. На кадрах с двух камер видеонаблюдения видно, как мужчина следует за женщиной в подъезд. Они вместе подходят к лифту, после чего мужчина неожиданно бьет женщину по голове. Когда жертва оказывается внизу, он начинает бить ее ногами, однако ей удается схватить ногу злоумышленника, после чего он убегает. Женщина, бросив пакеты, заходит в лифт.
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"В вечернее время в дежурную часть отдела полиции №12 поступило сообщение от очевидца о том, что в подъезде жилого дома в микрорайоне "Белые росы" неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов, после чего скрылся… В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают личность и местонахождение злоумышленника", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что женщина обратилась за медицинской помощью, однако заявлений в правоохранительные органы от нее не поступало. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.