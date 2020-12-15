https://ria.ru/20201215/zhenschina-1589312133.html

В Красноярске ищут мужчину, избившего женщину в подъезде

В Красноярске ищут мужчину, избившего женщину в подъезде

Полиция разыскивает мужчину, который избил женщину в подъезде одного из домов в Свердловском районе Красноярска, сообщает пресс-служба краевого управления МВД... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:13

2020-12-15T13:13

2020-12-15T13:13

свердловский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который избил женщину в подъезде одного из домов в Свердловском районе Красноярска, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео. На кадрах с двух камер видеонаблюдения видно, как мужчина следует за женщиной в подъезд. Они вместе подходят к лифту, после чего мужчина неожиданно бьет женщину по голове. Когда жертва оказывается внизу, он начинает бить ее ногами, однако ей удается схватить ногу злоумышленника, после чего он убегает. Женщина, бросив пакеты, заходит в лифт.В ведомстве сообщили, что женщина обратилась за медицинской помощью, однако заявлений в правоохранительные органы от нее не поступало. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20201214/izbienie-1589070222.html

свердловский район

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловский район, красноярск, происшествия