https://ria.ru/20201215/zavorotnyuk-1589271416.html
Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье
Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье
Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:16
2020-12-15T11:16
2020-12-15T11:35
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях.Анна попросила подписчиков выбрать один из четырех вариантов, но не пояснила, с какой целью была устроена эта фотосессия.В комментариях поклонники признают, что Анна восхитительна, отмечают платья, которые больше всего им понравились, ставят многочисленные лайки "огонь", но и задаются вопросом: "Неужели скоро замуж?"Впрочем, не исключено, что это лишь предновогодняя фотосессия 24-летней модели.Однако в своих комментариях подписчики оставляют многочисленные пожелания счастья Анне и скорейшего выздоровления ее тяжелобольной маме – актрисе Анастасии Заворотнюк.Сама девушка подробностями семейных обстоятельств не делится, лишь недавно она опубликовала пост, в котором выразила уверенность, что ее мама победит болезнь.
https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html
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анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, знаменитости, звезды
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила
поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях.
Анна попросила подписчиков выбрать один из четырех вариантов, но не пояснила, с какой целью была устроена эта фотосессия.
В комментариях поклонники признают, что Анна восхитительна, отмечают платья, которые больше всего им понравились, ставят многочисленные лайки "огонь", но и задаются вопросом: "Неужели скоро замуж?"
Впрочем, не исключено, что это лишь предновогодняя фотосессия 24-летней модели.
Однако в своих комментариях подписчики оставляют многочисленные пожелания счастья Анне и скорейшего выздоровления ее тяжелобольной маме – актрисе Анастасии Заворотнюк.
Сама девушка подробностями семейных обстоятельств не делится, лишь недавно она опубликовала пост, в котором выразила уверенность, что ее мама победит болезнь.