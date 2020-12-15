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https://ria.ru/20201215/zavorotnyuk-1589271416.html
Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье
Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье
Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:16
2020-12-15T11:35
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях.Анна попросила подписчиков выбрать один из четырех вариантов, но не пояснила, с какой целью была устроена эта фотосессия.В комментариях поклонники признают, что Анна восхитительна, отмечают платья, которые больше всего им понравились, ставят многочисленные лайки "огонь", но и задаются вопросом: "Неужели скоро замуж?"Впрочем, не исключено, что это лишь предновогодняя фотосессия 24-летней модели.Однако в своих комментариях подписчики оставляют многочисленные пожелания счастья Анне и скорейшего выздоровления ее тяжелобольной маме – актрисе Анастасии Заворотнюк.Сама девушка подробностями семейных обстоятельств не делится, лишь недавно она опубликовала пост, в котором выразила уверенность, что ее мама победит болезнь.
https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html
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анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, знаменитости, звезды

Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье

11:16 15.12.2020 (обновлено: 11:35 15.12.2020)
 
© Фото : @anna_zavorotnyu/InstagramАнна Заворотнюк
Анна Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : @anna_zavorotnyu/Instagram
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях.
Анна попросила подписчиков выбрать один из четырех вариантов, но не пояснила, с какой целью была устроена эта фотосессия.
В комментариях поклонники признают, что Анна восхитительна, отмечают платья, которые больше всего им понравились, ставят многочисленные лайки "огонь", но и задаются вопросом: "Неужели скоро замуж?"
Впрочем, не исключено, что это лишь предновогодняя фотосессия 24-летней модели.
Однако в своих комментариях подписчики оставляют многочисленные пожелания счастья Анне и скорейшего выздоровления ее тяжелобольной маме – актрисе Анастасии Заворотнюк.
Сама девушка подробностями семейных обстоятельств не делится, лишь недавно она опубликовала пост, в котором выразила уверенность, что ее мама победит болезнь.
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