https://ria.ru/20201215/zavorotnyuk-1589271416.html

Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье

Дочь Заворотнюк попросила помочь ей выбрать свадебное платье

Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:16

2020-12-15T11:16

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк озадачила поклонников, разместив в Instagram серию снимков в роскошных свадебных платьях.Анна попросила подписчиков выбрать один из четырех вариантов, но не пояснила, с какой целью была устроена эта фотосессия.В комментариях поклонники признают, что Анна восхитительна, отмечают платья, которые больше всего им понравились, ставят многочисленные лайки "огонь", но и задаются вопросом: "Неужели скоро замуж?"Впрочем, не исключено, что это лишь предновогодняя фотосессия 24-летней модели.Однако в своих комментариях подписчики оставляют многочисленные пожелания счастья Анне и скорейшего выздоровления ее тяжелобольной маме – актрисе Анастасии Заворотнюк.Сама девушка подробностями семейных обстоятельств не делится, лишь недавно она опубликовала пост, в котором выразила уверенность, что ее мама победит болезнь.

https://ria.ru/20201130/zavorotnyuk-1586978205.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия заворотнюк, анна заворотнюк, знаменитости, звезды