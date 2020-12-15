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В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем
В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем
Глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:38
2020-12-15T12:38
2020-12-15T12:50
александр осипов
новый год—2021
забайкальский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря.Он пояснил, что данное решение принято по итогам голосования среди жителей региона о переносе даты, а также потому, что данное решение поддержано в большинстве регионов страны. При принятии решения была учтена и текущая ситуация с коронавирусом, то что ограничение контактов ведет к снижению заболевания. Губернатор подчеркнул, что "близкие ему по духу" трудоголики могут выйти на работу и 26, и 31 декабря.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.
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александр осипов, забайкальский край, общество
КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости.
Глава Забайкальского края
Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря.
"Мы приняли решение об объявлении 31 декабря выходным днем и переносе рабочего дня на 26 декабря", - сказал Осипов в видеообращении в Instagram.
Он пояснил, что данное решение принято по итогам голосования среди жителей региона о переносе даты, а также потому, что данное решение поддержано в большинстве регионов страны. При принятии решения была учтена и текущая ситуация с коронавирусом, то что ограничение контактов ведет к снижению заболевания. Губернатор подчеркнул, что "близкие ему по духу" трудоголики могут выйти на работу и 26, и 31 декабря.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.