https://ria.ru/20201215/vykhodnoy-1589303177.html

В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем

В Забайкалье 31 декабря объявили выходным днем

Глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:38

2020-12-15T12:38

2020-12-15T12:50

александр осипов

новый год—2021

забайкальский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, рабочий день будет перенесен на субботу 26 декабря.Он пояснил, что данное решение принято по итогам голосования среди жителей региона о переносе даты, а также потому, что данное решение поддержано в большинстве регионов страны. При принятии решения была учтена и текущая ситуация с коронавирусом, то что ограничение контактов ведет к снижению заболевания. Губернатор подчеркнул, что "близкие ему по духу" трудоголики могут выйти на работу и 26, и 31 декабря.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. До этого правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года, однако регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.

https://ria.ru/20201214/vykhodnoy-1589216875.html

забайкальский край

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александр осипов, забайкальский край, общество