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День радиотехнических войск ВКС РФ

День радиотехнических войск ВКС РФ

15 декабря в Вооруженных Силах России отмечается день образования радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС). РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T00:16

2020-12-15T00:16

2020-12-15T00:16

россия

день радиотехнических войск ввс рф

справки

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15 декабря в Вооруженных Силах России отмечается день образования радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС). Радиотехнические войска (РТВ) являются родом войск Воздушно-космических сил (ВКС). Возникновение и развитие РТВ неразрывно связаны с развитием военной авиации. Еще в Первой мировой войне (1914-1918) с появлением авиации была создана противовоздушная оборона (ПВО). Интересы ПВО потребовали создания особой службы разведки воздушной обстановки, на которую возлагалось наблюдение за появлением авиации противника и оповещение войск ПВО и гражданского населения о воздушной опасности. Эта служба зародилась в середине 1915 года в виде наблюдательных постов (вахт) на фронтах действующей армии. В дальнейшем при организации противовоздушной обороны основные усилия сосредотачивались на прикрытии важнейших объектов, таких как столицы, военно-морские базы, крупные железнодорожные узлы и другие объекты. В 1928 году посты были объединены в службу воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). До конца 1930-х годов посты ВНОС оснащались простейшими оптическими приборами, но в 1940 году на вооружение поступила первая радиолокационная станция (РЛС) РУС-2. В ходе Великой Отечественной войны, в 1942 году в войска поступили станции с более высокими характеристиками. Обнаружение воздушных целей с помощью РЛС становилось основным способом разведки воздушного противника. Понимая, какую опасность для ударной авиации создают радиолокационные станции, противник уже в те годы выделял для их уничтожения значительные силы. Начавшаяся в 1946 году холодная война поставила задачу раннего обнаружения самолетов вероятного противника в ранг одной из важнейших государственных задач. Служба ВНОС по решению правительства должна была строиться как единая система на всей территории страны с подчинением командующему войсками ПВО страны. Поэтому 15 декабря 1951 года вышло постановление Совета Министров СССР "О создании службы раннего обнаружения самолетов воздушного противника" на базе войск ВНОС и радиолокационной службы истребительной авиации ПВО. Этот день и считается днем образования радиотехнических войск. В 1952 году все наземные средства разведки были объединены, что позволило приступить к созданию единой радиолокационной системы, предназначенной для ведения разведки воздушного пространства, оповещения и радиолокационного обеспечения истребительной авиации и других родов войск. Первые радиолокационные станции, стоящие на вооружении РТВ, были способны обнаруживать цели на удалении 35 километров на высоте одной тысячи метров, и на удалении около 100 километров на высоте более восьми тысяч метров. В конце 1950-х годов в подразделения РТВ начали поступать автоматизированные системы управления. 1960-е годы характеризовались бурным развитием РТВ, тогда за короткий временной период было разработано и принято на вооружение более 10 типов РЛС и наземных высотомеров. До конца 1970-х годов продолжалось внедрение в войска новой техники, в первую очередь автоматизированных систем управления. Наиболее значимыми для РТВ стали 1980-е годы, когда происходили качественные изменения в оснащении войск. В части поступали мощные радиолокационные комплексы и станции, вобравшие в себя лучшие достижения ученых в области радиотехники и информатики. Осваивались средства автоматизации нового поколения, существенным отличием которых от предшественников явилось значительное расширение круга решаемых задач и объема обрабатываемой информации о воздушной обстановке. Массовое поступление средств автоматизации позволило создать автоматизированные радиолокационные системы в масштабах соединений и объединений войск ПВО, что обеспечивало ведение радиолокационной разведки на всех направлениях. Радиолокационное поле, созданное на территории Советского Союза, давало возможность практически в любой точке осуществлять непрерывное сопровождение летательных аппаратов. Процесс распада Советского Союза и последовавшие за ним события заметно ослабили Войска противовоздушной обороны. В связи с расформированием большого количества радиотехнических частей исчезло сплошное радиолокационное поле над территорией государства. Была значительно ослаблена и общая система противовоздушной обороны страны. Однако в течение последующих лет остроту ситуации удалось несколько смягчить. В 1994 году в Российской Федерации была создана Федеральная система разведки и контроля воздушного пространства, которая включает радиолокационные системы как военного, так и гражданского назначения. Она объединила радиолокационные системы и средства войск ПВО, Департамента воздушного транспорта, Военно-воздушных сил (ВВС) и Военно-морского флота (ВМФ) через систему автоматизации. Основу этой системы составили радиолокационные войска. В дальнейшем в рамках реорганизации Вооруженных Сил России в соответствии с указом президента страны к 1 января 1999 года произошло слияние Войск ПВО и ВВС в один вид Вооруженных Сил РФ – Военно-воздушные силы. Подразделения, решавшие родственные задачи, были объединены, и на основе радиотехнических войск сложилась единая система радиолокационной разведки и радиолокационного обеспечения. В 2015 году в результате объединения Военно-воздушных сил и войск Воздушно-космической обороны были сформированы Воздушно-космические силы России (ВКС). С 1 августа 2015 года радиотехнические войска находятся в составе ВКС. Основным вооружением РТВ являются РЛС, комплексы средств автоматизации и средства связи. Подразделения РТВ выполняют задачи радиолокационной разведки, радиолокационного обеспечения полетов авиации и при обнаружении воздушных целей – выдачи боевой информации зенитным ракетным войскам и подразделениям истребительной авиации, а также частям радиоэлектронной борьбы; осуществляют контроль за соблюдением установленного порядка использования воздушного пространства государства; наблюдение за запуском и спуском космических аппаратов; обнаружение надводных целей; засечку ядерных взрывов и др. Ежедневно в составе радиотехнических войск на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают более шести тысяч военнослужащих и специалистов гражданского персонала. В 2019 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1,9 миллиона воздушных судов, в том числе порядка пяти тысяч боевых самолетов. Военнослужащие РТВ не только выполняют свои задачи по предназначению на территории России, но исполняли интернациональный долг в Китае и Северной Корее, Вьетнаме и Египте, Сирии и Анголе, на Кубе и в Афганистане и ряде других стран. Они также имеют богатую историю обеспечения приземления отечественных космических аппаратов, в том числе, посадки первого космонавта Земли – Юрия Гагарина, советского космического корабля многоразового использования "Буран". Основные направления развития радиотехнических войск ВКС – совершенствование технической оснащенности воинских частей и подразделений за счет проведения мероприятий по продлению ресурса и модернизации существующей техники и вооружения, освоения вооружения нового парка. По итогам 2019 года общая оснащенность новыми образцами комплексов радиотехнических войск превышала 70%. При этом ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день радиотехнических войск ввс рф, справки