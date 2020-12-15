Ростовская область начнет массовую вакцинацию от COVID-19
17:08 15.12.2020 (обновлено: 17:15 15.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Ростовской области 16 декабря, сообщил на заседании штаба по коронавирусу и.о министра здравоохранения региона Александр Крат.
В сентябре в Ростовскую область поступила экспериментальная партия вакцины от коронавируса. В октябре-ноябре были привиты 42 сотрудника Областного консультативно-диагностического центра. Все они чувствуют себя хорошо.
"В настоящее время поступило 1,2 тысячи доз вакцины. Она разнаряжена в лечебные учреждения", - сказал Крат. Он добавил, что пока вакцинированы 20 человек.
"Сроки немного смещаются в связи с рекомендациями, в том числе (вице-премьера РФ) Голиковой Татьяны Алексеевны, которая рекомендовала, что после первой аппликации через 20 дней нужно делать вторую, и смотрите, не попадите на праздничные дни... Все готовы, и буквально с завтрашнего дня начинаем проводить массовую вакцинацию", - сказал он.
Крат уточнил, что вакцинировать начнут медработников. Позже прививать будут педагогов и соцработников.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предварительно до конца года в регион поступит еще около 2,5 тысячи доз вакцины.
В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ на следующей неделе, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.