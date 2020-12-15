https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589366089.html

Ростовская область начнет массовую вакцинацию от COVID-19

Ростовская область начнет массовую вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Ростовской области 16 декабря, сообщил на заседании штаба по коронавирусу и.о министра здравоохранения региона... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:08

2020-12-15T17:08

2020-12-15T17:15

татьяна голикова

василий голубев

владимир путин

распространение нового коронавируса

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в Ростовской области 16 декабря, сообщил на заседании штаба по коронавирусу и.о министра здравоохранения региона Александр Крат.В сентябре в Ростовскую область поступила экспериментальная партия вакцины от коронавируса. В октябре-ноябре были привиты 42 сотрудника Областного консультативно-диагностического центра. Все они чувствуют себя хорошо.Крат уточнил, что вакцинировать начнут медработников. Позже прививать будут педагогов и соцработников.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предварительно до конца года в регион поступит еще около 2,5 тысячи доз вакцины.В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в РФ на следующей неделе, отметив, что уже более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" произведено или будет произведено в ближайшие дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/murashko-1589355846.html

https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589347101.html

ростовская область

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татьяна голикова, василий голубев, владимир путин, ростовская область, общество