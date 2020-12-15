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Липецкая область
https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589349830.html
Вакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области
Вакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области
Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала во вторник в Липецкой области, первыми прививки сделали медицинским работникам, за ними последуют педагоги, РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:52
2020-12-15T15:52
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала во вторник в Липецкой области, первыми прививки сделали медицинским работникам, за ними последуют педагоги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он также сообщилл, что для хранения противовирусного препарата подготовлены специальные морозильные камеры, где можно разместить одновременно до 9 тысяч доз противовирусного препарата, а также 14 термоконтейнеров."До конца декабря 2020 года мы закупим еще 30 морозильников и 30 специализированных термоконтейнеров. Для этого уже выделено 2,3 миллиона рублей из регионального бюджета. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вакцинация в нашей области прошла на должном уровне", - отметил Артамонов.Он пояснил, что доставлять вакцину в районы области будет специализированный транспорт, оснащенный морозильной камерой. Еще 70 машин муниципалитеты выделили для транспортировки людей из отдаленных сел и деревень к местам проведения иммунизации.
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коронавирус в россии, игорь артамонов

Вакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области

15:52 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала во вторник в Липецкой области, первыми прививки сделали медицинским работникам, за ними последуют педагоги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"В первую очередь прививки от COVID-19 сделают медработникам и учителям, так как они находятся в группе риска, которая наиболее подвержена заражению коронавирусной инфекцией", - сказал глава региона.
Он также сообщилл, что для хранения противовирусного препарата подготовлены специальные морозильные камеры, где можно разместить одновременно до 9 тысяч доз противовирусного препарата, а также 14 термоконтейнеров.
"До конца декабря 2020 года мы закупим еще 30 морозильников и 30 специализированных термоконтейнеров. Для этого уже выделено 2,3 миллиона рублей из регионального бюджета. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вакцинация в нашей области прошла на должном уровне", - отметил Артамонов.
Работник регистратуры в одном из медучереждений Москвы - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Он пояснил, что доставлять вакцину в районы области будет специализированный транспорт, оснащенный морозильной камерой. Еще 70 машин муниципалитеты выделили для транспортировки людей из отдаленных сел и деревень к местам проведения иммунизации.
 
Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
 
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