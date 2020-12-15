https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589349830.html

Вакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области

Вакцинация против COVID-19 началась в Липецкой области

Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала во вторник в Липецкой области, первыми прививки сделали медицинским работникам, за ними последуют педагоги, РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:52

2020-12-15T15:52

2020-12-15T15:52

липецкая область

коронавирус в россии

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 дек – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала во вторник в Липецкой области, первыми прививки сделали медицинским работникам, за ними последуют педагоги, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он также сообщилл, что для хранения противовирусного препарата подготовлены специальные морозильные камеры, где можно разместить одновременно до 9 тысяч доз противовирусного препарата, а также 14 термоконтейнеров."До конца декабря 2020 года мы закупим еще 30 морозильников и 30 специализированных термоконтейнеров. Для этого уже выделено 2,3 миллиона рублей из регионального бюджета. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вакцинация в нашей области прошла на должном уровне", - отметил Артамонов.Он пояснил, что доставлять вакцину в районы области будет специализированный транспорт, оснащенный морозильной камерой. Еще 70 машин муниципалитеты выделили для транспортировки людей из отдаленных сел и деревень к местам проведения иммунизации.

https://ria.ru/20201210/oborudovanie-1588588731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, игорь артамонов