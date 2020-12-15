https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

Дело "Синей бороды": что ростовский адвокат делал со своими женами

Дело "Синей бороды": что ростовский адвокат делал со своими женами

Разбил голову молотком, сжег лицо и закопал тело — в Ростове-на-Дону к 16 годам колонии приговорили экс-адвоката Владислава Бирюкова, жестоко расправившегося с... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:05

скр

ростовская область

убийство

происшествия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбил голову молотком, сжег лицо и закопал тело — в Ростове-на-Дону к 16 годам колонии приговорили экс-адвоката Владислава Бирюкова, жестоко расправившегося с бывшей женой зимой прошлого года. Первая супруга Бирюкова исчезла десять лет назад — ее судьба неизвестна до сих пор. О 36-летнем юристе, которого СМИ прозвали "Синей бородой", — в материале РИА Новости. "Идеальная семья"Вечером 24 января 2019-го Анна Бирюкова вышла из отделения банка, в котором проработала финансовым экспертом несколько лет, но дома так и не появилась. На следующее утро встревоженные родители обратились в полицию. Оперативники опросили свидетелей, изучили записи с видеокамер и выяснили, что возле офиса женщина села в машину к бывшему супругу — адвокату областной палаты Владиславу Бирюкову. "Поскольку ранее у Бирюкова уже пропадала супруга, он стал первым подозреваемым, — рассказывают РИА Новости в СУ СКР по Ростовской области. — Его задержали, осмотрели машину и нашли в салоне бурые пятна. Также оперативники по камерам отследили маршрут автомобиля". С Анной Бирюков развелся восемь лет назад. Затем еще дважды женился, но после последнего развода — в 2016-м — возобновил отношения с Анной. Вторично оформлять брак пара не стала. Во "ВКонтакте" женщина постоянно публиковала совместные фотографии, последняя запись — поздравление с Днем адвоката, адресованное Бирюкову."Уже потом, на суде, подруги Анны объяснили, что страницу от ее имени вел бывший муж, а на деле между ними все было очень напряженно, — говорит адвокат потерпевших Антон Поддубный. — Владислав регулярно избивал девушку. У него был список правил поведения для нее: какие вопросы можно ему задавать, какие нельзя и так далее. Своеобразный устав. Анна это долго терпела, но в итоге решила порвать с ним. Последней каплей стало то, что Бирюков забрал у нее украшения общей стоимостью 400 тысяч рублей, а она нашла в его компьютере интимные фотографии свиданий с другими девушками".На фото: Анна и ВладиславПодозрительная "десятка"Но Бирюков не собирался ее отпускать. Вечером 24 января он встретил Анну после работы и под надуманным предлогом — якобы понадобилось подписать какие-то документы — привез в гараж к своему соседу Павлу Глущенко. Там он около 20 раз ударил женщину молотком по голове, вставил в горло кляп из тряпок и пакетов, а рот стянул проволокой. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате механической асфиксии шеи. Убедившись, что жертва не подает признаков жизни, Бирюков вместе с Глущенко на двух машинах отправились в Щепкинский лес на окраине города. Чтобы затруднить опознание, адвокат снял с убитой одежду и сжег лицо газовой горелкой. Труп закопали. "Спустя пару дней после исчезновения Анны ее отец вышел на улицу покурить, — продолжает Поддубный. — Он обратил внимание на ВАЗ-2110, припаркованный у гаража Бирюкова, и вызвал полицию. Оперативники быстро сообразили, что еще вчера видели эту машину на видеозаписях — она следовала за автомобилем адвоката". Так вышли на Глущенко. На первом же допросе он рассказал, как адвокат расправился с женой и показал, где зарыт труп. Сам Бирюков даже после экспертизы, подтвердившей, что в салоне — следы крови Анны, продолжал хранить молчание. В дальнейшем это позволило ему избежать исследования на полиграфе, очных ставок и других следственных действий. Юриста лишили адвокатского статуса и по решению суда отправили в СИЗО. Первая женаПо словам знакомых, в нулевых Бирюков в районном отделе милиции занимался расследованием экономических преступлений. Его брат тогда служил в районной прокуратуре. Влад ничем особо не выделялся среди коллег, но пользовался успехом у девушек и очень любил "погулять". Первой супругой милиционера стала 18-летняя студентка Анастасия. "Они познакомились в 2004-м, поженились, у них родился сын, — рассказывает мать девушки Валентина. — А в 2006-м дочь подала на развод: Влад ее регулярно избивал и установил тотальный контроль за всеми передвижениями".Спустя несколько лет пара воссоединилась — но ненадолго. "Он вновь стал распускать руки, — продолжает женщина. — Дочь решила уйти. Позвонила мне и сказала, что хочет о чем-то поговорить, но так и не успела этого сделать". Она бесследно исчезла: по данным следствия, последний раз ее видели возле Дома офицеров на проспекте Буденного. "Завели дело о пропаже человека, — вспоминает бывший коллега Бирюкова. — Владислава постоянно дергали на допросы. Спустя полгода материалы передали в следственный отдел СКР по Пролетарскому району при прокуратуре России, а там уже возбудили дело об убийстве. Доказательств собрать не удалось, но службу Бирюкову пришлось оставить. При этом сам он очень сильно переживал и даже после увольнения продолжал поиски жены". Сослуживцы действительно отмечают: Бирюков души в Анастасии не чаял и относился к ней очень трепетно. Однако мать девушки считает, что он лишь умело изображал переживания. По ее мнению, в тот день Анастасия вообще никуда не выходила, поскольку дома остались все украшения, которые она обычно надевала, а также пропуск на работу. "И мне, и следователям Влад тогда заявил, что не знает, куда отправилась дочь, — добавляет Валентина. — Хотя раньше он контролировал каждый ее шаг и звонил раз в полчаса. Через месяц он приехал ко мне домой, избил газовым баллончиком и забрал внука. Видеться с ним запретил". Адвокатская карьераОказавшись "на гражданке", Бирюков подался в адвокаты. По словам коллег, любил пиариться в газетах и на местных радиостанциях, а образ отца-одиночки и врожденная харизма помогали легко выстраивать отношения с противоположным полом.Третьей супругой стала Виктория. У пары родился сын. Но и этот брак быстро распался. Четвертая жена Маргарита подарила Бирюкову еще одного наследника, однако и с ней отношения не заладились."Весной 2016-го она обратилась ко мне за помощью, — вспоминает сотрудник одной из ростовских юрфирм. — Сообщила, что еще в марте 2015-го он сбросил месячного сына с детского кресла на пол, отчего младенец получил закрытую черепно-мозговую травму. Маргарита жаловалась и в полицию, и в прокуратуру, но никакого наказания экс-милиционер так и не понес. Все обвинения отрицал". Во время расследования уголовного дела об убийстве Анны всплыл еще один эпизод — поджог автомобиля третьей жены Виктории. Адвокату помогал все тот же сосед Глущенко."Бирюков инициировал против девушки дело по побоям: якобы в ходе бракоразводного процесса она его ударила и разбила нос, — рассказывает источник. — Во время судебного заседания Глущенко подошел к машине, припаркованной у входа, облил горючей жидкостью и поджег. Поскольку сам Бирюков в этот момент был в зале суда, у него было алиби. Хотя многое указывало на то, что поджигали именно по его распоряжению". В итоге Бирюкова обвинили в убийстве с особой жестокостью и организации умышленного уничтожения чужого имущества. Глущенко — в укрывательстве особо тяжкого преступления и поджоге авто. В рамках следствия он также рассказал, что в разное время Бирюков предлагал ему убить и Викторию, и Маргариту, и Анну. На суде Бирюков впервые разговорился, заявив, что Анну убил Глущенко. Но затем воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался отвечать на все вопросы, а их у адвокатов, прокурора и присяжных заседателей накопилось много. "Позиция Бирюкова однозначна — преступление совершил Глущенко, — говорит адвокат экс-милиционера Станислав Ходырев. — Именно его отпечатки пальцев обнаружили на молотке и газовой горелке. Сам Глущенко утверждал, что Бирюков якобы действовал в перчатках, но, кроме его слов, других подтверждений этому нет". Прокуратура запрашивала для Бирюкова 19 лет колонии строгого режима. Присяжные единогласно признали обоих подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения, а судья назначил экс-адвокату 16 лет лишения свободы. Глущенко получил два года условно. Впрочем, точку в этом деле ставить еще рано: потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и планирует подать апелляционную жалобу.

https://ria.ru/20201202/deti-1587221287.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

https://ria.ru/20200802/1575236856.html

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скр, ростовская область, убийство, происшествия