https://ria.ru/20201215/tsifrovizatsiya-1589326677.html

Якутия: цифровизация — возможность для активного развития региона

Якутия: цифровизация — возможность для активного развития региона

Современную экономику сегодня невозможно представить без применения информационных технологий. Цифровизация, или процесс перехода предприятия или целой... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:19

2020-12-15T14:19

2020-12-15T14:19

республика саха (якутия)

айсен николаев

татьяна голикова

экономика

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Современную экономику сегодня невозможно представить без применения информационных технологий. Цифровизация, или процесс перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов, основанные на информационных технологиях, является на сегодняшний день одним из ключевых факторов развития экономики любой страны. Цифровизация позволяет снизить издержки производства, увеличить производительность труда, повысить конкурентоспособность отдельных компаний, улучшить качество жизни населения. Технологии цифровизации активно внедряются в России на протяжении последних лет. Значительное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий уделяется в Республике Саха (Якутия). Необходимость активного развития цифровых технологий в регионе обусловлены, в том числе, территориальными, климатическими, логистическими особенностями республики. "Огромная территория республики, проблемы с транспортной логистикой, длительный отопительный сезон влекут за собой рост себестоимости промышленных товаров, производимых в Якутии. Развитие цифровых технологий позволяет устранить это неравенство с другими регионами и территориями и производить информационные продукты и услуги, которые конкурируют на открытом рынке", - отмечает глава региона Айсен Николаев.Уровень использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в Республике Саха (Якутия) находится на высоком уровне. В регионе - один из самых высоких среди субъектов РФ объем оказанных населению услуг связи в расчете на одного жителя. В 2019 году они составили 8756,2 рубля на человека (7644,4 рубля в ДФО и 6352,8 рубля по стране в целом). По данному показателю Якутия занимает 8-е место среди всех субъектов РФ. Уровень цифровизации местной телефонной сети составляет 100%.Республика входит в число лидеров по использованию ИТ и информационно-телекоммуникационных сетейСогласно данным федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2019 году в Якутии 87,6% домохозяйств имеют доступ к сети интернет, что существенно выше, чем по стране в целом (76,9%) и в Дальневосточном федеральном округе (77,5%). По этому показателю республика занимает 6-е место среди всех субъектов РФ. В 2019 году 32,2% населения республики в возрасте 15 лет и старше использовали интернет для заказов товаров и/или услуг. Это существенно выше, чем в Дальневосточном федеральном округе (27,6%), но немного ниже общероссийского уровня (33,3%). При этом в сельской местности уровень использования интернета для заказа товаров и услуг в регионе существенно выше и общероссийского уровня, и уровня в ДФО. Так, в Якутии 27,5% сельского населения в возрасте 15 лет и старше использовали интернет для заказов товаров и/или услуг (22% по стране в целом и 20,7% в ДФО).Согласно данным исследования уровня финансовой грамотности населения, которое проводилось Аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка, 75% населения Якутии пользуются мобильным или интернет-банком. Данный показатель выше только в Ямало-Ненецком автономном округе. На хорошем уровне находится использование населением интернета при получении государственных и муниципальных услуг. По итогам 2019 года 74,5% населения республики в возрасте от 15 до 72 лет получали информацию через официальные веб-сайты и порталы государственных и муниципальных услуг (72,7% по РФ и 71,6% в ДФО). Отправляли заполненные формы заявлений и других необходимых документов в электронном виде 46,5% населения, и 39,2% получали результаты предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (например, через личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг). Данные показатели также выше, чем по стране в целом и в ДФО. В 2019 году 95,3% обследуемых органов государственной и муниципальной власти Якутии использовали интернет. Согласно данным Росстата, в республике в 2019 году 93,9% обследуемых организаций использовали в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии, и 88,5% – использовали интернет. Хорошее развитие информационно-коммуникационных технологий позволило быстро и эффективно внедрить дистанционные формы обучения в школах в период пандемии. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на "правительственном часе" в Совфеде в мае 2020 года Якутия входит в число регионов, наиболее успешно внедривших дистанционную форму обучения в школах, колледжах и вузах. По ее словам, в число лидеров также входят Москва, Московская область, Татарстан, Калининградская и Калужская области. Учителя республики также хорошо оценивают уровень технического оснащения школ. Весной 2020 года лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ "Высшая школа экономики" на основании опроса более 22 тысяч учителей из 73 регионов страны было проведено исследование "Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей". Результаты исследования свидетельствуют, что Якутия является лидером в данной сфере. Здесь показатели по техническому оснащению учителей и детей значительно выше, чем по другим регионах страны. В Якутии 61% учителей проводят видеоуроки. При этом средний показатель по России - 25%.В Якутии создан первый на Дальнем Востоке ИТ-паркВ дальнейшем можно ожидать улучшения показателей развития ИКТ в Якутии по мере реализации намеченных проектов и программ. Для развития ИТ-отрасли здесь создан первый на Дальнем Востоке ИТ-парк, где производится аккумуляция ИТ-проектов и обеспечение реализации полного цикла развития ИТ-компаний. Резидентам парка предоставляются сервисы на уровне национальных стандартов. Важной функцией ИТ-парка является интеграция разработок в национальную и международную инновационную среду. На сегодняшний момент в ИТ-парке работают 126 резидентов, разрабатывающих экспортно-ориентированные проекты в сфере информационных технологий.Компании-участники ИТ-парка получают все необходимые ресурсы: услуги и оборудование, научную и ресурсную базу на этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок. Среди направлений, в рамках которых реализуются стартапы, можно отметить следующие: разработка мобильных приложений, робототехника, компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, безопасность платформ управления и приложений, индустриальные интеграционные системы, информационные технологии в образовании, дополненная и виртуальная реальность, биоинформатика, технологии беспроводной связи и ряд других. Значительное внимание уделяется развитию информационных технологий в медицине, что приобретает особую актуальность в условиях пандемии. Резиденты ИТ-парка реализуют ряд проектов в данном направлении. Так, компания Sciberia разработала технологию, которая позволяет дифференцировать коронавирусную пневмонию от других с точностью до 95%. Компания предложила программу на базе искусственного интеллекта, которая позволяет выявлять коронавирусную пневмонию на снимках компьютерной томографии.Можно также отметить цифровую платформу для реабилитации детей с церебральным параличом, которая позволяет заниматься восстановлением в домашних условиях. С помощью видеоигр, представленных на платформе, дети проходят реабилитацию, развивая опорно-двигательный аппарат, выносливость и реакции.Еще одной полезной разработкой стало приложение "Медсеть", с помощью которого можно вызвать врача на дом напрямую, а также проводить онлайн-консультации без посредников. В период пандемии приложение было бесплатно предоставлено всем медицинским учреждениям региона.Цифровизация – приоритетное направление развития экономики Республики Саха (Якутия)Цифровизация является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. Разработана государственная программа "Инновационное и цифровое развитие в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы". Ее целью является ускоренное внедрение инновационных и цифровых технологий в экономике и социальной сфере в целях повышения качества жизни и благосостояния граждан. Среди основных направлений, по которым будет проводиться работа в рамках программы, является создание устойчивой телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. В результате доля населения, имеющего возможность широкополосного доступа к сети интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с, должна составить 85%. В регионе проводятся мероприятия по подключению к интернету социально значимых объектов. К 2021 году к сети должны быть подключены более 1200 организаций этой сферы. За последние несколько лет к волоконно-оптической связи было дополнительно подключено более 130 населенных пунктов по всей Якутии. Благодаря строительству свыше 3500 километров сетей, повысился охват населения, имеющего доступ к качественному интернету. Для жителей региона работает портал государственных и муниципальных услуг, где предоставляются свыше 100 государственных и порядка 30 уникальных муниципальных услуг.Недавно состоялся запуск волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в Оленёкском эвенкийском национальном районе, который стал первым арктическим районом республики, перешедшим со спутникового канала на оптические линии. Общая протяженность ВОЛС составила 432 километра, пропускная способность линии — 20 Гбит/с. В результате реализации проекта скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах: девяти — в селе Оленёк и трех — в селе Харыялах. В ближайшей перспективе около тысячи домохозяйств получат возможность подключить безлимитный интернет. Во время реализации проекта к интернету был подключен вахтовый поселок Верхняя Муна. Оленек также стал первым населенным пунктом в Арктической зоне Якутии, в котором появился мобильный 4G-интернет компаний "МегаФон" и МТС. Далее планируется строительство ВОЛС в сторону Анабарского района.Расширить возможности использования интернета в Якутии также позволит проект, реализуемый ПАО "МегаФон" в сотрудничестве с финской компанией Cinia, который предусматривает строительство ВОЛС общей протяженностью более 10 тысяч километров по дну Северного Ледовитого и Тихого океанов вдоль Северного морского пути. От основной линии ВОЛС предполагается строительство отводов для подключения потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе, в посёлке Тикси Булунского района.Еще одним направлением является внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе, в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Уделено внимание в программе также и обеспечению информационной безопасности при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.Одним из ключевых направлений работы в рамках программы является ускорение технологического развития республики, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации. Результатом должно стать увеличение доли ИТ-отрасли в валовом региональном продукте.Часть территории Якутии входит в состав Арктической зоны Российской Федерации. Российская Арктика может стать драйвером развития инновационных и ИТ-технологий. Перспективными направлениями, в частности, являются производство специальных материалов и уникальных лекарственных препаратов, изучение глобального потепления, испытания поведения организма человека при низких температурах. Дальнейшее развитие цифровизации и внедрение передовых высокотехнологичных решений должно сделать жизнь граждан республики более удобной и современной, и в целом способствовать развитию экономики региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айсен николаев, татьяна голикова, экономика