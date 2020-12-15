https://ria.ru/20201215/sotsseti-1589383204.html

В Британии хотят штрафовать соцсети за размещенный незаконный контент

В Британии хотят штрафовать соцсети за размещенный незаконный контент

Правительство Великобритании планирует ввести многомиллиардные штрафы для IT-гигантов за размещение "незаконного контента" на их онлайн-платформах, передает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:38

2020-12-15T18:38

2020-12-15T18:38

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство Великобритании планирует ввести многомиллиардные штрафы для IT-гигантов за размещение "незаконного контента" на их онлайн-платформах, передает издание Financial Times.Сообщается, что власти Британии во вторник опубликовали предложения по законопроекту об онлайн-безопасности, в соответствии с которыми владельцы Facebook, TikTok, Instagram, Twitter и YouTube, а также других интернет-платформ могут быть оштрафованы за размещенный пользователями на их ресурсах запрещенный контент, связанный с терроризмом, насилием, детской порнографией или распространением дезинформации.Отмечается, что британский медиарегулятор Ofcom получит право взимать штрафы в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов (более 24 миллионов долларов США) или 10% от годовой выручки компании, в зависимости от того, какая сумма будет больше. FT отмечает, что, например, применительно к Facebook такой штраф мог бы составить около 7 миллиардов долларов.Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден заявил, что правительство "открыто поддерживает" технологическое развитие, однако данные меры необходимы в условиях растущей "ответственности в сфере технологий, чтобы защитить детей и тех, кто находится в группе риска, и восстановить доверие к этой отрасли, а также закрепить законодательные гарантии свободы слова".Британский медиарегулятор по этому законопроекту также получит возможность блокировать сайты, нарушающие установленные правила, и привлекать к уголовной ответственности руководство технологических компаний в случае повторных нарушений.Согласно информации издания, новые правила будут применяться ко всем сайтам, на которых размещен пользовательский контент, включая видеоигры и онлайн-магазины. Однако правительство не намерено требовать от таких сервисов как WhatsApp и iMessage раскрывать содержимое личных сообщений пользователей.

https://ria.ru/20201215/shtraf-1589305636.html

https://ria.ru/20201211/dzholi-1588867717.html

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ofcom, великобритания, сша, в мире