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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201215/solodov-1589323223.html
Солодов усилил работу по противодействию коррупции на Камчатке
Солодов усилил работу по противодействию коррупции на Камчатке
В результате реструктуризации аппарата губернатора и правительства Камчатского края отдел по профилактике коррупционных дел и иных правонарушений будет... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:03
2020-12-15T14:03
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. В результате реструктуризации аппарата губернатора и правительства Камчатского края отдел по профилактике коррупционных дел и иных правонарушений будет подчиняться напрямую главе региона Владимиру Солодову.Сейчас отдел по профилактике коррупционных дел входит в структуру главного управления госслужбы."По итогам визита генерального прокурора на Камчатку, а также исходя из предоставленной докладчиками информации могу сказать, что нам нужно усиливать работу по противодействию коррупции в регионе и придавать ей системный характер. Осознавая эту необходимость, мною принято решение о преобразовании отдела по противодействию коррупции в отдельную структуру, которая будет подчиняться напрямую губернатору Камчатского края. У нас есть конкретные задачи, в числе которых уменьшение числа нарушений. Этой работой, в том числе, мы будем заниматься в дальнейшем", - отметил Солодов на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае. Он добавил, что деятельность ведомств и органов, а также информация об их деятельности должна формировать у жителей четкое осознание неотвратимости последствий за содеянные правонарушения, в том числе должностными лицами.
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владимир солодов

Солодов усилил работу по противодействию коррупции на Камчатке

14:03 15.12.2020
 
© Фото : "Камчатский край"Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов на сессии Заксобрания, представляя доклад о ключевых задачах и приоритетах в работе - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : "Камчатский край"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек - РИА Новости. В результате реструктуризации аппарата губернатора и правительства Камчатского края отдел по профилактике коррупционных дел и иных правонарушений будет подчиняться напрямую главе региона Владимиру Солодову.
Сейчас отдел по профилактике коррупционных дел входит в структуру главного управления госслужбы.
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"По итогам визита генерального прокурора на Камчатку, а также исходя из предоставленной докладчиками информации могу сказать, что нам нужно усиливать работу по противодействию коррупции в регионе и придавать ей системный характер. Осознавая эту необходимость, мною принято решение о преобразовании отдела по противодействию коррупции в отдельную структуру, которая будет подчиняться напрямую губернатору Камчатского края. У нас есть конкретные задачи, в числе которых уменьшение числа нарушений. Этой работой, в том числе, мы будем заниматься в дальнейшем", - отметил Солодов на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае.
Он добавил, что деятельность ведомств и органов, а также информация об их деятельности должна формировать у жителей четкое осознание неотвратимости последствий за содеянные правонарушения, в том числе должностными лицами.
 
Камчатский крайВладимир Солодов
 
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