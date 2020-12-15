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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201215/rusofobiya-1589270488.html
Русофобия на Украине не коснулась староверов, заявил митрополит Корнилий
Русофобия на Украине не коснулась староверов, заявил митрополит Корнилий
Русофобские взгляды украинских властей не отражаются на жизни старообрядческой общины в этой стране, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:30
2020-12-15T11:30
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
петр порошенко
киев
религия и мировоззрение
религия
православная церковь украины (пцу)
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Русофобские взгляды украинских властей не отражаются на жизни старообрядческой общины в этой стране, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru"Русофобия" украинских властей, слава богу, никак не отражается на жизни старообрядцев, живущих в Украине", - сказал митрополит Корнилий.По его словам, Старообрядческая церковь на Украине имеет автономный статус архиепископии, около 50 приходов в своем составе и управляется архиепископом Киевским. "Мы (с архиепископией) составляем единое церковное тело и находимся в полном каноническом соборном единстве и молитвенном согласии", - отметил глава РПСЦ.Комментируя ситуацию вокруг признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), он отметил, что РПСЦ "не вмешивается в политику и внутренние процессы других религиозных организаций".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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константинопольский патриархат, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, религия, православная церковь украины (пцу), русская православная старообрядческая церковь (рпсц), новости - религия и мировоззрение, украина

Русофобия на Украине не коснулась староверов, заявил митрополит Корнилий

11:30 15.12.2020
 
© Фото : Федор Телков, StenincontestФедор Телков. Старообрядцы несут крест, чтобы установить его на месте скитов
Федор Телков. Старообрядцы несут крест, чтобы установить его на месте скитов - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Федор Телков, Stenincontest
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Русофобские взгляды украинских властей не отражаются на жизни старообрядческой общины в этой стране, заявил в интервью РИА Новости предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
"Русофобия" украинских властей, слава богу, никак не отражается на жизни старообрядцев, живущих в Украине", - сказал митрополит Корнилий.
По его словам, Старообрядческая церковь на Украине имеет автономный статус архиепископии, около 50 приходов в своем составе и управляется архиепископом Киевским. "Мы (с архиепископией) составляем единое церковное тело и находимся в полном каноническом соборном единстве и молитвенном согласии", - отметил глава РПСЦ.
Комментируя ситуацию вокруг признания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), он отметил, что РПСЦ "не вмешивается в политику и внутренние процессы других религиозных организаций".
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоКиевРелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Новости - Религия и мировоззрениеУкраина
 
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