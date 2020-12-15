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Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя
Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя
Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T02:40
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владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по Приморскому краю.В полицию поступило сообщение работника продуктового магазина, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом и требовал деньги.Полицейские задержали подозреваемого, 26-летний местный житель сознался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201130/grabitel-1586962827.html
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владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя

02:40 15.12.2020 (обновлено: 02:57 15.12.2020)
 
© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / cookiecutter
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение работника продуктового магазина, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом и требовал деньги.
"Установлено, что в дневное время в магазин продуктов на улице Русской зашел молодой человек и, демонстрируя пневматический пистолет, потребовал наличные деньги. Продавец не растерялась и смогла собственноручно обезоружить нападавшего, который впоследствии скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого, 26-летний местный житель сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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