https://ria.ru/20201215/prodavschitsa-1589240352.html

Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя

Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя

Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T02:40

2020-12-15T02:40

2020-12-15T02:57

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по Приморскому краю.В полицию поступило сообщение работника продуктового магазина, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом и требовал деньги.Полицейские задержали подозреваемого, 26-летний местный житель сознался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201130/grabitel-1586962827.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия