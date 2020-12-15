https://ria.ru/20201215/prigozhin-1589284228.html

Пригожин потребовал у суда ЕС исключения из санкционного списка по Ливии

Пригожин потребовал у суда ЕС исключения из санкционного списка по Ливии

Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в суд Европейского союза о его исключении из санкционного списка по Ливии, сообщает пресс-служба принадлежащей ему... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:41

2020-12-15T11:41

2020-12-15T11:41

евгений пригожин

евросоюз

совет европы

ливия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в суд Европейского союза о его исключении из санкционного списка по Ливии, сообщает пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд".Ранее в Евросоюзе приняли к рассмотрению заявление Пригожина о его исключении из санкционного списка ЕС по Ливии."На прошлой неделе в судебные органы ЕС (General Court of European Union) Евгением Викторовичем Пригожиным было подано заявление об исключении его из санкционного списка по Ливии. Напомним, что ранее Совет Европы принял к рассмотрению документы Евгения Викторовича, содержащие требование отменить санкции, поскольку они введены незаконно и безосновательно: истец не владеет информацией о существовании организации, именуемой "Группа Вагнера", не имел и не имеет с ней каких-либо связей и отношений, в том числе финансовых", - говорится в сообщении на странице компании в соцсети ВКонтакте.В сообщении добавляется, что при внесении в санкционные списки не было соблюдено требование "об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе, злоупотребление властью при оценке доказательной базы".

https://ria.ru/20201204/prigozhin-1587600391.html

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евгений пригожин, евросоюз, совет европы, ливия, в мире