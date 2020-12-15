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В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки
В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки
Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:45
2020-12-15T16:45
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Ранее сообщалось, что 19 июня 2019 года рядом с "Электрозаводской" произошла массовая драка, в которой погиб один человек и пострадали трое."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего иностранного гражданина Нурболота Уулу Ырысбека. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору", - сказала Нефедова.По версии следствия, 19 июня Ырысбек с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в кафе на Большой Семеновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки переместились на детскую площадку, вооружившись пустыми стеклянными бутылками, камнями, палками и ножами.
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московский городской суд, москва, происшествия

В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки

16:45 15.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Ранее сообщалось, что 19 июня 2019 года рядом с "Электрозаводской" произошла массовая драка, в которой погиб один человек и пострадали трое.
Работа оперативных служб у станции метро Электрозаводская после конфликта - РИА Новости, 1920, 20.06.2019
20 июня 2019, 08:00
Подробности массовой драки на востоке Москвы, закончившейся убийством
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего иностранного гражданина Нурболота Уулу Ырысбека. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору", - сказала Нефедова.
По версии следствия, 19 июня Ырысбек с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в кафе на Большой Семеновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки переместились на детскую площадку, вооружившись пустыми стеклянными бутылками, камнями, палками и ножами.
"Ырысбек из хулиганских побуждений нанес одному из убегавших удар ножом в область груди, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее смерть мужчины. Затем он дважды ударил ножом еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью. Суд приговорил Ырысбека к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заключила Нефедова.
 
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