https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html

В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки

В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки

Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:45

2020-12-15T16:45

2020-12-15T16:45

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Ранее сообщалось, что 19 июня 2019 года рядом с "Электрозаводской" произошла массовая драка, в которой погиб один человек и пострадали трое."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего иностранного гражданина Нурболота Уулу Ырысбека. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору", - сказала Нефедова.По версии следствия, 19 июня Ырысбек с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в кафе на Большой Семеновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки переместились на детскую площадку, вооружившись пустыми стеклянными бутылками, камнями, палками и ножами.

https://ria.ru/20190620/1555713056.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, происшествия