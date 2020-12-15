https://ria.ru/20201215/nevmenyaemaya-1589380935.html
Жительницу Урала, убившую дочь молотком, признали невменяемой
Жительницу Урала, убившую дочь молотком, признали невменяемой
Жительница Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком свою четырехлетнюю дочь, имеет хроническое психическое расстройство и признана... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:27
2020-12-15T18:27
2020-12-15T18:27
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
кировград
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Жительница Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком свою четырехлетнюю дочь, имеет хроническое психическое расстройство и признана невменяемой, сообщается на сайте СК РФ."Следственными органами... 35-летней жительнице Кировграда предъявлено обвинение в совершении запрещённого уголовным законом деяния, совершённого в состоянии невменяемости и подпадающего под признаки преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, утром 16 октября женщина, находясь у себя в квартире по улице Лермонтова в Кировграде, убила свою четырехлетнюю дочь ударами молотком по голове пока она спала.Как ранее уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, жительница Кировграда после убийства дочери хотела покончить жизнь самоубийством в ванной комнате. Также он отмечал, что семья на учете службы по делам несовершеннолетних не состояла. По некоторым данным, незадолго до трагедии женщина употребила медпрепараты в дозе, превышающей допустимую."В ходе расследования уголовного дела проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200123/1563772030.html
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, кировград, происшествия