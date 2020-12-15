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Презентация доклада "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России"
Презентация доклада "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России"
21 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о развитии межрелигиозного диалога в России, защите прав верующих, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации Стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года.
2020-12-15T12:28
2020-12-15T12:28
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Задать вопросУчастники:- член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир ЗОРИН; - председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ Маргарита ЛЯНГЕ;- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;- профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ; - председатель Общероссийской общественной организации "Российская ассоциации защиты религиозной свободы" Сергей МЕЛЬНИКОВ; - директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО.В ходе мероприятия будет представлен Экспертный доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России", подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией зашиты религиозных свободы. Эксперты обсудят ситуацию с правами верующих в России.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России"

12:28 15.12.2020
 
Читать ria.ru в
21 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол о развитии межрелигиозного диалога в России, защите прав верующих, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации Стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года.
Задать вопрос

Участники:
- член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимир ЗОРИН;
- председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ Маргарита ЛЯНГЕ;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир ВОЛОХ;
- председатель Общероссийской общественной организации "Российская ассоциации защиты религиозной свободы" Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО.

В ходе мероприятия будет представлен Экспертный доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в России", подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией зашиты религиозных свободы. Эксперты обсудят ситуацию с правами верующих в России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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