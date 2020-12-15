Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами
17:21 15.12.2020 (обновлено: 17:34 15.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном
БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сожалеем, что Евросоюз не может добиться от Приштины выполнения договоренностей, особенно по вопросу создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Считаем, что такая линия, которая показывает беспомощность перед подходами Приштины, не украшает наших европейских коллег",- сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.
"Мы все-таки призываем в полной мере осознать свою ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза",- добавил российский министр.