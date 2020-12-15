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Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами
Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами
Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:21
2020-12-15T17:34
приштина
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все-таки призываем в полной мере осознать свою ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза",- добавил российский министр.
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приштина, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире

Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами

17:21 15.12.2020 (обновлено: 17:34 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сожалеем, что Евросоюз не может добиться от Приштины выполнения договоренностей, особенно по вопросу создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Считаем, что такая линия, которая показывает беспомощность перед подходами Приштины, не украшает наших европейских коллег",- сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Сербии Николой Селаковичем.

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"Мы все-таки призываем в полной мере осознать свою ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза",- добавил российский министр.
 
ПриштинаСергей ЛавровБрюссельЕвросоюзМоскваВ мире
 
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