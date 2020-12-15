https://ria.ru/20201215/kosovo-1589369239.html

Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами

Лавров прокомментировал ситуацию с косовскими сербами

Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:21

2020-12-15T17:21

2020-12-15T17:34

приштина

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

в мире

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БЕЛГРАД, 15 дек - РИА Новости. Москва сожалеет о подходе Брюсселя в отношении косовских сербов, такая беспомощная позиция перед подходами Приштины не украшает ЕС, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все-таки призываем в полной мере осознать свою ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза",- добавил российский министр.

https://ria.ru/20201113/kosovo-1584416806.html

приштина

брюссель

москва

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приштина, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, в мире