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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589318575.html
В Германии назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентно серьезной
В Германии назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентно серьезной
Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается беспрецедентно сложной, заболеваемость остается высокой и растет, возможно дальнейшее ухудшение... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:42
2020-12-15T14:13
распространение нового коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается беспрецедентно сложной, заболеваемость остается высокой и растет, возможно дальнейшее ухудшение хода пандемии, заявил президент Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и следит за эпидемиологической ситуацией, Лотар Вилер."Ситуация остается слишком серьезной, как не бывало ни разу в эту пандемию, заболеваемость остается высокой, как никогда ранее, и она растет. Остается угроза, что ситуация будет ухудшаться и будет сложнее справляться с пандемией и ее последствиями", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник в преддверии вступления в силу в среду жесткого режима ограничений.По его словам, вирус распространяется во всех возрастных группах населения и затрагивает их без исключений. В Институте Роберта Коха ожидают, что ситуация с распространением COVID-19 может ухудшиться еще до рождественских праздников.Вилер отметил, что сейчас "слишком много" людей заражаются SarS-CoV-2, призвав людей быть более ответственными и соблюдать меры ограничения и снижать контакты. Он указал, что во многих регионах клиники находятся на грани своих мощностей для помощи пациентам.Число подтвержденных случаев COVID-19 в Германии за последние сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек. За всю пандемию в стране подтвердили 1,3 миллиона случаев COVID-19, более 22 тысяч человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентно серьезной

13:42 15.12.2020 (обновлено: 14:13 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Пустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается беспрецедентно сложной, заболеваемость остается высокой и растет, возможно дальнейшее ухудшение хода пандемии, заявил президент Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и следит за эпидемиологической ситуацией, Лотар Вилер.
"Ситуация остается слишком серьезной, как не бывало ни разу в эту пандемию, заболеваемость остается высокой, как никогда ранее, и она растет. Остается угроза, что ситуация будет ухудшаться и будет сложнее справляться с пандемией и ее последствиями", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник в преддверии вступления в силу в среду жесткого режима ограничений.
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По его словам, вирус распространяется во всех возрастных группах населения и затрагивает их без исключений. В Институте Роберта Коха ожидают, что ситуация с распространением COVID-19 может ухудшиться еще до рождественских праздников.
Вилер отметил, что сейчас "слишком много" людей заражаются SarS-CoV-2, призвав людей быть более ответственными и соблюдать меры ограничения и снижать контакты. Он указал, что во многих регионах клиники находятся на грани своих мощностей для помощи пациентам.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Германии за последние сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек. За всю пандемию в стране подтвердили 1,3 миллиона случаев COVID-19, более 22 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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