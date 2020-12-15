https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589318575.html

В Германии назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентно серьезной

В Германии назвали ситуацию с коронавирусом беспрецедентно серьезной

Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается беспрецедентно сложной, заболеваемость остается высокой и растет, возможно дальнейшее ухудшение... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:42

2020-12-15T13:42

2020-12-15T14:13

распространение нового коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Германии остается беспрецедентно сложной, заболеваемость остается высокой и растет, возможно дальнейшее ухудшение хода пандемии, заявил президент Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и следит за эпидемиологической ситуацией, Лотар Вилер."Ситуация остается слишком серьезной, как не бывало ни разу в эту пандемию, заболеваемость остается высокой, как никогда ранее, и она растет. Остается угроза, что ситуация будет ухудшаться и будет сложнее справляться с пандемией и ее последствиями", - заявил Вилер на пресс-конференции во вторник в преддверии вступления в силу в среду жесткого режима ограничений.По его словам, вирус распространяется во всех возрастных группах населения и затрагивает их без исключений. В Институте Роберта Коха ожидают, что ситуация с распространением COVID-19 может ухудшиться еще до рождественских праздников.Вилер отметил, что сейчас "слишком много" людей заражаются SarS-CoV-2, призвав людей быть более ответственными и соблюдать меры ограничения и снижать контакты. Он указал, что во многих регионах клиники находятся на грани своих мощностей для помощи пациентам.Число подтвержденных случаев COVID-19 в Германии за последние сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек. За всю пандемию в стране подтвердили 1,3 миллиона случаев COVID-19, более 22 тысяч человек скончались.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире