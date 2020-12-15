https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589308687.html
Травников сравнил вторую волну COVID-19 со стихийным бедствием
Травников сравнил вторую волну COVID-19 со стихийным бедствием
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сравнил вторую волну пандемии коронавируса, пик которой в регионе пришелся на октябрь, со стихийным бедствием... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:59
2020-12-15T12:59
2020-12-15T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей травников
здоровье - общество
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сравнил вторую волну пандемии коронавируса, пик которой в регионе пришелся на октябрь, со стихийным бедствием вроде глобальной химической аварии или наводнением зимой.По словам Травникова, решения о введении или снятии ограничений в области в связи с пандемией в целом были выверенными и комплексными, хотя и принимались в условиях неопределенности и противоречивой информации."Мы готовились ко второй волне, причем очень серьезно готовились. Система здравоохранения была в полной боевой готовности, можно сказать. Но такого стремительного роста мы не ожидали и, конечно же, были проблемы. Это можно сравнить, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или ЧС. Как, не дай бог, случилась бы какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стало бы обращаться за медицинской помощью, и система здравоохранения была бы перегружена. Примерно то же самое мы испытали в октябре", - рассказал Травников в ходе онлайн-эфира на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".Он признал, что в октябре многие жители области сталкивались с невозможностью своевременно получить консультацию врача или медицинскую помощь. С другой стороны, по его словам, система здравоохранения области в этот период очень быстро перестроилась и мобилизовалась."То, что мы делали весной за два месяца, здесь было фактически сделано за две недели, но в два раза больше по количеству развернутых коек, вызовов, звонков… Наши медики заслуживают больше слов благодарности. У нас, к сожалению, медики свой труд выполняли не в самом благоприятном фоне. Сколько было жалоб и обвинений… Да, были недостатки, трагедии и потери, но были и тысячи спасенных жизней", - сказал губернатор.Травников отметил, что логика принимаемых властями решений по противодействию коронавирусу была "абсолютно выверена", они были аргументированы и принимались исходя из прогноза последствий."Возможно, оглядываясь назад, я и мои коллеги некоторые решения принимали бы по-другому… Наверное, летом мы, исходя из сегодняшнего понимания ситуации, более смело бы снимали ряд ограничений. Весной и летом мы точечно снимали ограничения каждую неделю. Наверное, можно было бы действовать побыстрее. Наверное, по-другому мы бы себя вели и в октябре, когда грянула вторая волна", - сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201123/koronavirus-1585611276.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, здоровье - общество, новосибирская область
НОВОСИБИРСК, 15 дек – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
сравнил вторую волну пандемии коронавируса, пик которой в регионе пришелся на октябрь, со стихийным бедствием вроде глобальной химической аварии или наводнением зимой.
По словам Травникова, решения о введении или снятии ограничений в области в связи с пандемией в целом были выверенными и комплексными, хотя и принимались в условиях неопределенности и противоречивой информации.
"Мы готовились ко второй волне, причем очень серьезно готовились. Система здравоохранения была в полной боевой готовности, можно сказать. Но такого стремительного роста мы не ожидали и, конечно же, были проблемы. Это можно сравнить, как если бы мы столкнулись с каким-то стихийным бедствием или ЧС. Как, не дай бог, случилась бы какая-то химическая авария или наводнение зимой. В этот момент огромное количество людей стало бы обращаться за медицинской помощью, и система здравоохранения была бы перегружена. Примерно то же самое мы испытали в октябре", - рассказал Травников в ходе онлайн-эфира
на официальной странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте
".
Он признал, что в октябре многие жители области сталкивались с невозможностью своевременно получить консультацию врача или медицинскую помощь. С другой стороны, по его словам, система здравоохранения области в этот период очень быстро перестроилась и мобилизовалась.
"То, что мы делали весной за два месяца, здесь было фактически сделано за две недели, но в два раза больше по количеству развернутых коек, вызовов, звонков… Наши медики заслуживают больше слов благодарности. У нас, к сожалению, медики свой труд выполняли не в самом благоприятном фоне. Сколько было жалоб и обвинений… Да, были недостатки, трагедии и потери, но были и тысячи спасенных жизней", - сказал губернатор.
Травников отметил, что логика принимаемых властями решений по противодействию коронавирусу была "абсолютно выверена", они были аргументированы и принимались исходя из прогноза последствий.
"Возможно, оглядываясь назад, я и мои коллеги некоторые решения принимали бы по-другому… Наверное, летом мы, исходя из сегодняшнего понимания ситуации, более смело бы снимали ряд ограничений. Весной и летом мы точечно снимали ограничения каждую неделю. Наверное, можно было бы действовать побыстрее. Наверное, по-другому мы бы себя вели и в октябре, когда грянула вторая волна", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф