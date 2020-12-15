https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589280172.html

В Москве за сутки госпитализировали 1773 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1773 человека с COVID-19

Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:24

2020-12-15T11:24

2020-12-15T11:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.В штабе отметили, что 12,9% среди заболевших составляют дети, 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589247301.html

москва

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2020

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коронавирус в россии, москва