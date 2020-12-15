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В Москве за сутки госпитализировали 1773 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1773 человека с COVID-19
Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:24
2020-12-15T11:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.В штабе отметили, что 12,9% среди заболевших составляют дети, 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1773 человека с COVID-19

11:24 15.12.2020 (обновлено: 11:28 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находится 419 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5418 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 419 человек", - говорится в сообщении.
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В штабе отметили, что 12,9% среди заболевших составляют дети, 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 11,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - подчеркнули в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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