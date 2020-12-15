https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589259848.html

Забайкалье может ужесточить ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Забайкалье может ужесточить ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в случае роста числа заболевших коронавирусом в регионе будут введены более жесткие ограничения, но... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:46

2020-12-15T09:46

2020-12-15T10:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр осипов

здоровье - общество

забайкальский край

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в случае роста числа заболевших коронавирусом в регионе будут введены более жесткие ограничения, но пока такой необходимости нет.По его словам, на сегодняшний день власти не намерены вводить дополнительные ограничения, но не исключают такой возможности в будущем. Сейчас все зависит от поведения граждан, отметил он."Если люди расслабятся, мы будем вынуждены вводить новые инструменты, чтобы сбивать рост заболевших. Я сейчас понимаю, что сегодня нам уже нельзя допускать большего количества заболевших в неделю, чем есть, медицинские возможности не безграничны. В такой ситуации придется вводить более жесткие ограничительные меры" - сказал Осипов в интервью РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Александра Осипова >>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край