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Забайкалье может ужесточить ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
Забайкалье может ужесточить ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в случае роста числа заболевших коронавирусом в регионе будут введены более жесткие ограничения, но... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:46
2020-12-15T09:46
2020-12-15T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр осипов
здоровье - общество
забайкальский край
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в случае роста числа заболевших коронавирусом в регионе будут введены более жесткие ограничения, но пока такой необходимости нет.По его словам, на сегодняшний день власти не намерены вводить дополнительные ограничения, но не исключают такой возможности в будущем. Сейчас все зависит от поведения граждан, отметил он."Если люди расслабятся, мы будем вынуждены вводить новые инструменты, чтобы сбивать рост заболевших. Я сейчас понимаю, что сегодня нам уже нельзя допускать большего количества заболевших в неделю, чем есть, медицинские возможности не безграничны. В такой ситуации придется вводить более жесткие ограничительные меры" - сказал Осипов в интервью РИА Новости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Александра Осипова >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край