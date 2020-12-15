https://ria.ru/20201215/komandorskiy-1589278482.html

Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского"

Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского"

Остров Беринга — территория заповедная: здесь наблюдают за китами, считают тюленей, изучают рыб и птиц. Местные шутят, что грибы тут выше деревьев. Это правда — по земле стелется арктическая ива, деревьев в обычном понимании нет. Нет и "цивилизации", даже стабильного интернета. Несмотря на это, таинственный северный остров до сих пор манит людей.

2020-12-15T14:00

2020-12-15T14:00

2020-12-15T14:00

истории.doc

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Котики, Ван Гог, офис в поле. Чем занимаются учёные "Командорского" Остров Беринга — территория заповедная: здесь наблюдают за китами, считают тюленей, изучают рыб и птиц. Местные шутят, что грибы тут выше деревьев. Это правда — по земле стелется арктическая ива, деревьев в обычном понимании нет. Нет и "цивилизации", даже стабильного интернета. Несмотря на это, таинственный северный остров до сих пор манит людей.

Здесь находится крупнейший морской заповедник — "Командорский". Его сотрудники живут на острове практически безвыездно. Кто-то тридцать лет назад приехал сюда и остался, кто-то пока присматривается к месту. Как живут и занимаются наукой на краю России, узнала журналист МИА "Россия сегодня" Мария Семёнова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Наталия Шашина Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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