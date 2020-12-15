Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html
Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:04
2020-12-15T17:04
коронавирус в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
сочи
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c3eefe715a278ec3fae84823827e6e4.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России, сообщает АТОР.В отличие от многих городов, где запретили работу кафе и ресторанов в праздники, в Казани торжество состоится практически в доковидном объеме.В постановлении правительства Татарстана говорится, что работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям будет предложен и праздничный ужин, и полноценная шоу-программа.Значительных ограничений в республике и не вводилось — в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, вся индустрия гостеприимства работает здесь в полную силу. В Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.Ситуация с коронавирусной инфекцией, по мнению экспертов, находится под контролем. Оперативный штаб собирается каждые два дня. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина отметила, что к середине декабря 2020 года доля тяжелых форм заболеваний COVID-19 снизилась на 15 процентов.Загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Петербурге была очень высокой — до 85 процентов. Сейчас же власти ожидают ее рост до 100 процентов.По мнению экспертов, в Казань на Новый год приедет много москвичей.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
москва
сочи
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a0f6aaf51176c2bd1f7f944ec181feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сочи, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, казань, туризм

Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга

17:04 15.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский Кремль
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России, сообщает АТОР.
В отличие от многих городов, где запретили работу кафе и ресторанов в праздники, в Казани торжество состоится практически в доковидном объеме.
В постановлении правительства Татарстана говорится, что работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям будет предложен и праздничный ужин, и полноценная шоу-программа.
Значительных ограничений в республике и не вводилось — в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, вся индустрия гостеприимства работает здесь в полную силу. В Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек в рамках праздничного мероприятия проекта Калуга - новогодняя столица России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Путеводитель по новогодней столице России. Что посмотреть в Калуге
Ситуация с коронавирусной инфекцией, по мнению экспертов, находится под контролем. Оперативный штаб собирается каждые два дня. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина отметила, что к середине декабря 2020 года доля тяжелых форм заболеваний COVID-19 снизилась на 15 процентов.
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 08:00Туризм
Город былинного богатыря и древних храмов. Как провести выходные в Муроме
Загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Петербурге была очень высокой — до 85 процентов. Сейчас же власти ожидают ее рост до 100 процентов.
По мнению экспертов, в Казань на Новый год приедет много москвичей.
Башкирские девушки в национальных костюмах - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:00Туризм
Бесценное золото и вкусный мед. Почему стоит ехать в Уфу
 
ТуризмКоронавирус в РоссииАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмНовый годФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСочиРеспублика Татарстан (Татарстан)Санкт-ПетербургКазаньТуризм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния