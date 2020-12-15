https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html
Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:04
2020-12-15T17:04
2020-12-15T17:04
коронавирус в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
сочи
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c3eefe715a278ec3fae84823827e6e4.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России, сообщает АТОР.В отличие от многих городов, где запретили работу кафе и ресторанов в праздники, в Казани торжество состоится практически в доковидном объеме.В постановлении правительства Татарстана говорится, что работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям будет предложен и праздничный ужин, и полноценная шоу-программа.Значительных ограничений в республике и не вводилось — в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, вся индустрия гостеприимства работает здесь в полную силу. В Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.Ситуация с коронавирусной инфекцией, по мнению экспертов, находится под контролем. Оперативный штаб собирается каждые два дня. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина отметила, что к середине декабря 2020 года доля тяжелых форм заболеваний COVID-19 снизилась на 15 процентов.Загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Петербурге была очень высокой — до 85 процентов. Сейчас же власти ожидают ее рост до 100 процентов.По мнению экспертов, в Казань на Новый год приедет много москвичей.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
москва
сочи
республика татарстан (татарстан)
санкт-петербург
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a0f6aaf51176c2bd1f7f944ec181feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сочи, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, казань, туризм
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России, сообщает
АТОР.
В отличие от многих городов, где запретили работу кафе и ресторанов в праздники, в Казани торжество состоится практически в доковидном объеме.
В постановлении правительства Татарстана говорится, что работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям будет предложен и праздничный ужин, и полноценная шоу-программа.
Значительных ограничений в республике и не вводилось — в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, вся индустрия гостеприимства работает здесь в полную силу. В Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.
Ситуация с коронавирусной инфекцией, по мнению экспертов, находится под контролем. Оперативный штаб собирается каждые два дня. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина отметила, что к середине декабря 2020 года доля тяжелых форм заболеваний COVID-19 снизилась на 15 процентов.
Загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Петербурге была очень высокой — до 85 процентов. Сейчас же власти ожидают ее рост до 100 процентов.
По мнению экспертов, в Казань на Новый год приедет много москвичей.