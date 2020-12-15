https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html

Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга

Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга

Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:04

2020-12-15T17:04

2020-12-15T17:04

коронавирус в россии

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

сочи

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

казань

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Казань может принять московских туристов, которые ранее планировали провести зимние каникулы в Санкт-Петербурге и других "закрывающихся" городах России, сообщает АТОР.В отличие от многих городов, где запретили работу кафе и ресторанов в праздники, в Казани торжество состоится практически в доковидном объеме.В постановлении правительства Татарстана говорится, что работа всех заведений общественного питания в новогоднюю ночь будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостям будет предложен и праздничный ужин, и полноценная шоу-программа.Значительных ограничений в республике и не вводилось — в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, вся индустрия гостеприимства работает здесь в полную силу. В Казани функционируют гостиницы, работают музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до 12 часов ночи.Ситуация с коронавирусной инфекцией, по мнению экспертов, находится под контролем. Оперативный штаб собирается каждые два дня. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Потяшина отметила, что к середине декабря 2020 года доля тяжелых форм заболеваний COVID-19 снизилась на 15 процентов.Загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Петербурге была очень высокой — до 85 процентов. Сейчас же власти ожидают ее рост до 100 процентов.По мнению экспертов, в Казань на Новый год приедет много москвичей.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

москва

сочи

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сочи, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, казань, туризм