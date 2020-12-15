Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме, так как закрытие экономики может нанести больший удар, чем борьба с пандемией.
Путин провел рабочую встречу с Руденей, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места", - сказал Руденя.
Тверской губернатор отметил, что в регионе введена программа "Оборотный капитал".
"Мы уже использовали этот опыт, создан наш региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Ориентировочно это до 20 миллионов одной компании под 1,5% годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немножко тяжело, и у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией. Поэтому пока работаем", - сказал Руденя.
"По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранен и рост финансов сохранен. Поэтому делаем все очень аккуратно", - добавил он.