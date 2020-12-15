https://ria.ru/20201215/ekonomika-1589359688.html

Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19

Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19

Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:39

2020-12-15T16:39

2020-12-15T16:39

тверская область

игорь руденя

владимир путин

тверская область

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме, так как закрытие экономики может нанести больший удар, чем борьба с пандемией.Путин провел рабочую встречу с Руденей, стенограмма опубликована на сайте Кремля."И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места", - сказал Руденя.Тверской губернатор отметил, что в регионе введена программа "Оборотный капитал"."По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранен и рост финансов сохранен. Поэтому делаем все очень аккуратно", - добавил он.

https://ria.ru/20201214/volontery-1589193754.html

тверская область

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игорь руденя, владимир путин, тверская область