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Тверская область
https://ria.ru/20201215/ekonomika-1589359688.html
Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19
Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19
Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:39
2020-12-15T16:39
тверская область
игорь руденя
владимир путин
тверская область
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме, так как закрытие экономики может нанести больший удар, чем борьба с пандемией.Путин провел рабочую встречу с Руденей, стенограмма опубликована на сайте Кремля."И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места", - сказал Руденя.Тверской губернатор отметил, что в регионе введена программа "Оборотный капитал"."По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранен и рост финансов сохранен. Поэтому делаем все очень аккуратно", - добавил он.
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игорь руденя, владимир путин, тверская область

Руденя рассказал о поддержке экономики Верхневолжья в ситуации с COVID-19

16:39 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорем Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину, что необходимо привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме, так как закрытие экономики может нанести больший удар, чем борьба с пандемией.
Путин провел рабочую встречу с Руденей, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"И конечно, главная на сегодня задача – привести экономику к системной мобилизации работы в антикризисном эпидемиологическом режиме. Полагаю, что сегодня закрытие экономики может нанести гораздо больший урон, чем очень жесткая борьба с эпидемией. Поэтому, сохраняя здоровье людей, конечно, важно сохранить рабочие места", - сказал Руденя.
Тверской губернатор отметил, что в регионе введена программа "Оборотный капитал".
"Мы уже использовали этот опыт, создан наш региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Ориентировочно это до 20 миллионов одной компании под 1,5% годовых в среднем на 16-18 месяцев. Потому что им сейчас немножко тяжело, и у кого-то выручка упала, у кого-то есть проблемы с реализацией. Поэтому пока работаем", - сказал Руденя.
"По данным, которые у нас имеются из Росстата, из официальных источников, у нас рост экономики сохранен и рост финансов сохранен. Поэтому делаем все очень аккуратно", - добавил он.
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Тверская областьИгорь РуденяВладимир ПутинТверская область
 
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