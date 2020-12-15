https://ria.ru/20201215/altay-1589287368.html

Алтайская Белокуриха получила 84 миллиона рублей курортного сбора

Алтайская Белокуриха получила 84 миллиона рублей курортного сбора

Город Белокуриха в Алтайском крае с 1 мая 2018 года, когда начался эксперимент по взиманию курортного сбора, получил 84 миллиона рублей, сейчас власти... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:48

2020-12-15T11:48

2020-12-15T11:48

алтайский край

виктор томенко

белокуриха

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БАРНАУЛ, 15 дек – РИА Новости. Город Белокуриха в Алтайском крае с 1 мая 2018 года, когда начался эксперимент по взиманию курортного сбора, получил 84 миллиона рублей, сейчас власти поддерживают пострадавшие из-за пандемии санатории, сообщает во вторник правительство края.С 3 июля и до конца текущего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи со сложной ситуацией из-за ограничительных мер по коронавирусу приостановил взимание курортного сбора с отдыхающих в Белокурихе, а в 2021-2022 годах его размер снизится с 50 до 30 рублей в сутки.Так, в городе продолжают развивать курортную зону: обустраивают пешеходные дорожки, ремонтируют мосты, создают удобные терренкуры. Вдоль гостевого маршрута смонтирована иллюминация. В следующем году начнется строительство универсальной площадки с зонами отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. В Белокурихе благоустроят набережную. Также на территории курорта устанавливают дополнительные указатели для удобной навигации.Посетивший город начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых обратил внимание на необходимость завершения в 2021 году в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки (проектирование, составление смет, выбор исполнителей) до начала строительного сезона.Дешевых напомнил и о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться санатории в рамках антикризисных мероприятий, принятых на региональном уровне. Так, можно получить компенсацию до 80% за приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей и так далее. Субсидии предусмотрены и на дезинфекцию мест общественного питания, проживания и размещения туристов. Кроме того, в этом году для санаториев внедрена новая форма господдержки - субсидирование до 50% затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и подключение объектов инженерной инфраструктуры.Глава управления также обратил внимание на выполнение дополнительных ограничений с 15 декабря по 15 января 2021 года. В частности, в период новогодних праздников необходимо соблюдать все предписанные меры, используя допустимые форматы проведения мероприятий: онлайн-трансляции концертных программ, показ кинофильмов, детских спектаклей, обеспечивая безопасность туристов на курорте.

https://ria.ru/20201212/altay-1588924969.html

https://ria.ru/20201208/altay-1588239601.html

https://ria.ru/20201213/altay-1588968813.html

белокуриха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, белокуриха