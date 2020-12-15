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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201215/altay-1589287368.html
Алтайская Белокуриха получила 84 миллиона рублей курортного сбора
Алтайская Белокуриха получила 84 миллиона рублей курортного сбора
Город Белокуриха в Алтайском крае с 1 мая 2018 года, когда начался эксперимент по взиманию курортного сбора, получил 84 миллиона рублей, сейчас власти... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:48
2020-12-15T11:48
алтайский край
виктор томенко
белокуриха
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БАРНАУЛ, 15 дек – РИА Новости. Город Белокуриха в Алтайском крае с 1 мая 2018 года, когда начался эксперимент по взиманию курортного сбора, получил 84 миллиона рублей, сейчас власти поддерживают пострадавшие из-за пандемии санатории, сообщает во вторник правительство края.С 3 июля и до конца текущего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи со сложной ситуацией из-за ограничительных мер по коронавирусу приостановил взимание курортного сбора с отдыхающих в Белокурихе, а в 2021-2022 годах его размер снизится с 50 до 30 рублей в сутки.Так, в городе продолжают развивать курортную зону: обустраивают пешеходные дорожки, ремонтируют мосты, создают удобные терренкуры. Вдоль гостевого маршрута смонтирована иллюминация. В следующем году начнется строительство универсальной площадки с зонами отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. В Белокурихе благоустроят набережную. Также на территории курорта устанавливают дополнительные указатели для удобной навигации.Посетивший город начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых обратил внимание на необходимость завершения в 2021 году в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки (проектирование, составление смет, выбор исполнителей) до начала строительного сезона.Дешевых напомнил и о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться санатории в рамках антикризисных мероприятий, принятых на региональном уровне. Так, можно получить компенсацию до 80% за приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей и так далее. Субсидии предусмотрены и на дезинфекцию мест общественного питания, проживания и размещения туристов. Кроме того, в этом году для санаториев внедрена новая форма господдержки - субсидирование до 50% затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и подключение объектов инженерной инфраструктуры.Глава управления также обратил внимание на выполнение дополнительных ограничений с 15 декабря по 15 января 2021 года. В частности, в период новогодних праздников необходимо соблюдать все предписанные меры, используя допустимые форматы проведения мероприятий: онлайн-трансляции концертных программ, показ кинофильмов, детских спектаклей, обеспечивая безопасность туристов на курорте.
https://ria.ru/20201212/altay-1588924969.html
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виктор томенко, белокуриха

Алтайская Белокуриха получила 84 миллиона рублей курортного сбора

11:48 15.12.2020
 
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяРабочие приступили к монтажу подъемника на первом горнолыжном комплексе субкластера "Белокуриха-2"
Рабочие приступили к монтажу подъемника на первом горнолыжном комплексе субкластера Белокуриха-2 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
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БАРНАУЛ, 15 дек – РИА Новости. Город Белокуриха в Алтайском крае с 1 мая 2018 года, когда начался эксперимент по взиманию курортного сбора, получил 84 миллиона рублей, сейчас власти поддерживают пострадавшие из-за пандемии санатории, сообщает во вторник правительство края.
С 3 июля и до конца текущего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко в связи со сложной ситуацией из-за ограничительных мер по коронавирусу приостановил взимание курортного сбора с отдыхающих в Белокурихе, а в 2021-2022 годах его размер снизится с 50 до 30 рублей в сутки.
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"По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, с начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) собрано 84 миллиона рублей. Более половины этих средств уже направлено на выполнение работ", - говорится в сообщении.
Так, в городе продолжают развивать курортную зону: обустраивают пешеходные дорожки, ремонтируют мосты, создают удобные терренкуры. Вдоль гостевого маршрута смонтирована иллюминация. В следующем году начнется строительство универсальной площадки с зонами отдыха, игровыми площадками для детей и спортивными объектами. В Белокурихе благоустроят набережную. Также на территории курорта устанавливают дополнительные указатели для удобной навигации.
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Посетивший город начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых обратил внимание на необходимость завершения в 2021 году в первую очередь работ по ранее запланированным объектам и проведение подготовки (проектирование, составление смет, выбор исполнителей) до начала строительного сезона.
Дешевых напомнил и о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться санатории в рамках антикризисных мероприятий, принятых на региональном уровне. Так, можно получить компенсацию до 80% за приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей и так далее. Субсидии предусмотрены и на дезинфекцию мест общественного питания, проживания и размещения туристов. Кроме того, в этом году для санаториев внедрена новая форма господдержки - субсидирование до 50% затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и подключение объектов инженерной инфраструктуры.
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Глава управления также обратил внимание на выполнение дополнительных ограничений с 15 декабря по 15 января 2021 года. В частности, в период новогодних праздников необходимо соблюдать все предписанные меры, используя допустимые форматы проведения мероприятий: онлайн-трансляции концертных программ, показ кинофильмов, детских спектаклей, обеспечивая безопасность туристов на курорте.
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоБелокуриха
 
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