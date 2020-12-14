https://ria.ru/20201214/zapas-1589204700.html

В Приангарье создают запас лекарств для лечения COVID-19

В Приангарье создают запас лекарств для лечения COVID-19

Перед министерством здравоохранения Иркутской области поставлена задача до конца года создать неснижаемый запас медпрепаратов для лечения пациентов с... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:13

2020-12-14T19:13

2020-12-14T19:13

иркутская область

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игорь кобзев

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ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Перед министерством здравоохранения Иркутской области поставлена задача до конца года создать неснижаемый запас медпрепаратов для лечения пациентов с коронавирусом в январские праздники, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.Поручение министерству здравоохранения Иркутской области было дано главой региона в понедельник на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции на территории Приангарья.По поручению губернатора областной минздрав на следующей неделе начнет проводить выборочные проверки медорганизаций, где лечатся пациенты с COVID-19. Помимо наличия необходимых запасов медпрепаратов и СИЗов, будут проверяться работоспособность кислородного оборудования, противопожарных систем, графики дежурств, в том числе и технических специалистов. Глава региона напомнил также о необходимости обеспечить своевременность выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами.В настоящее время в регионе завершается третий этап исследования коллективного иммунитета к COVID-19. Первый этап проходил в июне, он показал, что более 5% волонтеров имеют антитела к коронавирусу. По итогам второго этапа состоявшегося в сентябре, выяснилось, что иммунитет выработался уже у почти 13% обследованных. Результаты третьего этапа станут известны в конце декабря.В Иркутской области на 14 декабря зарегистрирован 36 202 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 31 427 человек, умерло 1254 из них 163 от сопутствующих заболеваний. В больницах находятся 3832 пациента с коронавирусом. За последние сутки прирост заболевших составил 269 человек.

https://ria.ru/20201022/priangare-1581089449.html

https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578077426.html

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россия, игорь кобзев, иркутская область, общество